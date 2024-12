Galup e IFSE insieme per formane i futuri chef e pasticceri

Galup ha siglato, nel mese di novembre, un accordo di partnership con l’IFSE - Italian Food Style Education, l’Accademia di Alta Cucina e Pasticceria di Piobesi Torinese e ieri, mercoledì 11 dicembre, si è concretizzato il primo appuntamento che ha coinvolto 22 studenti dell’Accademia.

Un coinvolgimento durato l’intera giornata, che li ha visti impegnati nella realizzazione di due diversi lievitati: un tradizionale panettone milano e uno glassato. Un’esperienza a tutto tondo, guidati da Andrea Maffia – responsabile di produzione Galup - immersi nei profumi del Natale ma anche in tutte le fasi della produzione del dolce che ne è più tradizionale rappresentazione, dalla preparazione degli impasti alla glassatura fino alla cottura.

Galup sceglie, ormai da diversi anni, di camminare al fianco degli aspiranti pastry chef con iniziative ed attività che rappresentino momenti di vera esperienze all’interno di una delle aziende più storiche dell’intero territorio nazionale, quella stessa location da cui, oltre 100 anni fa, nasceva il primo panettone basso, largo e ricoperto di glassa croccante alla nocciola e granella di zucchero, quel panettone che riassume nel suo nome un’espressione tipicamente dialettale ma anche di estrema approvazione: “à le propri galup”, che significa “è proprio goloso”.

L’Accademia IFSE è una delle realtà più innovative nell’ambito delle Accademie d’Alta cucina e Pasticceria d’Italia, l’unica ad aver ottenuto il riconoscimento di Eccellenza Italiana dal Segretariato Generale della Repubblica e una delle poche ad aver ricevuto il WorldChefs Recognition of Quality Culinary Education, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel mondo della formazione culinaria di alto livello.

La collaborazione tra Galup e IFSE segue dunque questo percorso al fianco dei futuri attori della gastronomia e pasticceria, sapendo che l’innovazione passa anche e soprattutto attraverso la formazione dei protagonisti del domani. Gli aspiranti chef e pasticceri che scelgono IFSE provengono da ogni parte del mondo per conoscere in profondità l’arte culinaria italiana ed entrare in contatto con le eccellenze del Made In Italy. L’IFSE rappresenta un punto di riferimento nella formazione d’eccellenza per l’alta cucina e la pasticceria italiana, formando studenti che diventano autentici ambasciatori del Made in Italy. Questo risultato è reso possibile anche grazie al supporto di numerose partnership con le più prestigiose aziende italiane, tra cui, a partire dal 2024, figura anche Galup.

Gli studenti che hanno partecipato al workshop hanno quindi potuto calarsi nel mondo della produzione nella sua artigianalità attraverso tutti i passaggi che portano alla realizzazione del dolce di Natale, dalla preparazione degli impasti fino alla glassatura e cottura e hanno inoltre usufruito di una visita guidata attraverso i segreti e i profumi di Galup.

«Siamo entusiasti di avviare questa partnership con Galup, che rappresenta per noi una preziosa e autentica sinergia territoriale – affermano i membri fondatori di IFSE, Piero Boffa, Presidente, Luca Boffa, Segretario, e Raffaele Trovato, Vicepresidente e Direttore Generale –. Collaborare con realtà locali che si distinguono per l’eccellenza dei loro prodotti è un pilastro della nostra missione, e Galup incarna pienamente questi valori. Questa collaborazione rappresenta anche un’importante opportunità formativa per i nostri studenti: grazie alle visite allo stabilimento e alle giornate di approfondimento dedicate, potranno entrare in contatto diretto con un’azienda iconica e di altissimo prestigio, arricchendo così il loro percorso professionale con un’esperienza unica e altamente qualificante»