La carica dei mille per il pranzo degli anziani del Comune di Collegno

Il Natale è più bello se trascorso in famiglia. E’ con questo spirito che da dodici anni la Città di Collegno organizza il “Pranzo degli anziani”, l’appuntamento atteso dalla terza età del territorio offerto dal Comune e dalla ditta Sodexo per rafforzare i legami sociali in vista delle festività natalizie con uno spirito e vivere i centri civici della città come una famiglia.

“Questo pranzo rappresenta per noi un'occasione importante per dimostrare vicinanza e attenzione ai nostri concittadini più anziani. È un momento di condivisione che valorizza l'esperienza e la saggezza delle generazioni che hanno contribuito a costruire la nostra comunità – ha raccontato Matteo Cavallone, Sindaco della Città di Collegno -. Nessuno deve sentirsi solo, in questa giornata si respira lo spirito di condivisione e di ascolto”.