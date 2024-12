Artissima, al via la terza edizione della open call per artisti Made in

MADE IN, progetto ideato e realizzato da Artissima dal 2022 con il sostegno della Camera di commercio di Torino, lancia la terza open call per la selezione dei quattro artisti della nuova edizione del progetto, che avranno l’opportunità di collaborare con le quattro aziende partner di quest’anno: Azimut Yatchs, Manifattura Tessile DINOLE®, Sabelt e Xerjoff.



Con l’obiettivo di valorizzare le nuove forme di espressione artistica e favorire la diffusione di idee capaci di ispirare l'ecosistema economico e produttivo del territorio “culla” di Artissima, MADE IN parte dall’idea che il know how aziendale e i processi produttivi specializzati possano costituire una risorsa per la produzione di un’opera d’arte. I quattro giovani artisti selezionati potranno conoscere a fondo e lavorare in quattro aziende del territorio, assimilando e incorporando all’interno della propria ricerca il sapere tecnologico e operativo con cui verranno a contatto, avendo così l’opportunità di produrre un’opera inedita che sarà presentata ad Artissima 2025.



Nel corso della residenza gli artisti saranno inoltre affiancati da quattro prestigiose gallerie torinesi del circuito di Artissima che ne seguiranno i lavori come “madrine progettuali”, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con l’imprenditorialità anche nel mondo dell'arte. Per l’edizione 2025 si confermano le gallerie: Luce Gallery, Mazzoleni, Franco Noero e Simóndi Gallery.



La curatela del progetto è affidata per il terzo anno consecutivo a Sonia Belfiore, founder di Ultravioletto Arte + Impresa.



L’open call, diffusa presso le principali Accademie di Belle Arti pubbliche e private e Università italiane, si rivolge a giovani tra i 21 e i 35 anni che vivono in Italia e termina il 24 gennaio 2025. Gli artisti vincitori inizieranno a collaborare con le rispettive aziende dal mese di marzo per terminare la produzione dell’opera a giugno 2025.



La permanenza in azienda avrà una durata variabile a seconda delle esigenze del progetto e ogni artista potrà calendarizzare il proprio lavoro con flessibilità e in più momenti. Con la guida del team di Artissima e di Sonia Belfiore, ogni artista potrà usufruire in azienda delle lavorazioni, del materiale, della manodopera e di quanto concordato a monte del progetto.



Artissima, grazie al sostegno di Camera di commercio di Torino, metterà a disposizione di ciascun artista selezionato un budget di 3.000 euro dedicato all’hospitality, tra cui viaggi, pernottamento e vitto in partnership con COMBO, ostello di nuova generazione. Per la produzione viene messo a disposizione un budget di 2.500 euro per ogni artista.



Le due edizioni precedenti del progetto hanno visto la partecipazione dei seguenti artisti e aziende: nel 2023 Mara Callegaro per Carioca; Daniele Di Girolamo per Pattern Group; Andrea Di Lorenzo per Prima Industrie; Nicola Ghirardelli per Mattioli. Nel 2024 Lorena Bucur per Kristina Ti; Christian Offman per Guido Gobino; Jacopo Naccarato per Dott.Gallina; Giulia Poppi per Pininfarina Architecture.



Artissima annovera, tra le linee strategiche di promozione della fiera nel mondo, l’esaltazione di un territorio ricco di maestrie in campo artistico e non solo. Torino conserva le radici di capitale industriale e presenta un tessuto di eccellenze imprenditoriali che la fiera desidera mettere in luce intessendo un dialogo che porti ad ampliare il focus sul rapporto arte e impresa già esplorato in molteplici progetti speciali, in grado di avvicinare un nuovo pubblico imprenditoriale all’arte contemporanea e ai suoi attori.