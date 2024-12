Venerdì 20 dicembre alle ore 21.30, Stefano Valla, Daniele Scurati e Fabio Rinaudo in concerto al FolkClub.

Tre artisti tra i più importanti della musica popolare in Italia raccontano in musica un territorio crocevia di valli appenniniche noto come Quattro Province. Il piffero di Stefano Valla è accompagnato dalla fisarmonica cromatica di Daniele Scurati; la lunga pratica di coppia di questi due strepitosi interpreti ha fatto sì che abbiano raggiunto una straordinaria comunione, più che unica, in termini sia di tecnica sia di spirito interpretativo. Il loro repertorio si pone in continuità con il linguaggio popolare, ma è magistralmente fuso con la loro sensibilità contemporanea, che aggiunge sfumature ritmiche e armoniche ai due strumenti tradizionali nonché accenni di jazz, musica classica e canzone d’autore. Hanno inciso svariati CD e tenuto concerti nei più importanti festival di musica tradizionale nel mondo. A loro si aggiunge uno dei più rinomati interpreti italiani della cornamusa, Fabio Rinaudo, specializzato nelle cornamuse Nord Italiane, del centro Francia e d’Irlanda, fondatore e membro dei Birkin Tree, con cui si è esibito in migliaia di concerti in Italia, Irlanda, Europa e Canada. Ha all'attivo più di 90 lavori discografici e innumerevoli incisioni per importanti emittenti nazionali e straniere.

Per info: www.folkclub.it