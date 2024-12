La crisi rinvia l'acquisto di nuove auto: parco vetture sempre più vecchio in Piemonte, quasi 12 anni l'età media

Il parco auto che circola in Piemonte è sempre più vecchio tanto che, secondo una recente analisi di Facile.it l’età media delle vetture che viaggiano sulle strade della nostra Regione è arrivata a settembre 2024 a 11 anni e 8 mesi, addirittura il 4,4% in più rispetto ad un anno prima. La regione Piemonte, insieme al Veneto e la Liguria, è risultata avere l’età media delle auto in linea con la media nazionale.

La perdurante crisi è una delle ragioni che costringono le persone a rimandare l'acquisto di una nuova auto, preferendo tenere quella che si possiede il più a lungo possibile, procedendo a interventi e riparazioni, preferendo andare da meccanici e officine piuttosto che recarsi in una concessionaria.