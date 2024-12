Shiba Inu e Popcat guidano il mercato meme, ma WEPE può cambiare tutto

Il mercato delle meme coin sembra pronto per una corsa straordinaria, con Shiba Inu e Popcat che aprono la strada grazie alle loro sorprendenti performance di prezzo. Nel frattempo, il prossimo colosso del segmento, Wall Street Pepe (WEPE), continua a dominare la scena della prevendita, con oltre 25 milioni di dollari raccolti finora in finanziamenti. Segno di un riscontro incredibile da parte della community che, dopo il successo di Pepe Unchained, cerca un nuovo token a basso costo su cui investire prima che sia troppo tardi.

Vai alla presale di Wall Street Pepe

SHIB supera i 16 miliardi di market cap

Shiba Inu (SHIB) registra oggi una crescita del 2,39%, raggiungendo il prezzo di 0,00002754 dollari. Anche il grafico della prestazione mensile, visibile su CoinMarketCap, dimostra una crescita sul lungo periodo, precisamente del 7% negli ultimi 30 giorni. Questo è un ottimo segnale di ripresa dopo i recenti cali delle meme coin.

L’ecosistema di Shiba Inu ha subito una scossa di assestamento questa settimana, con oltre 20 milioni di dollari in SHIB liquidati a causa di un crollo nel mercato dei futures durante il recente ribasso delle criptovalute. La crescita di prezzo recente è imputabile, in parte, a un potenziale ritorno dei trader di Shiba Inu sul mercato, approfittando della recente volatilità della meme coin. Al momento però il volume di scambio è in riduzione del 3%, anche questo un segnale di accumulo che potrebbe indicare una ulteriore crescita di SHIB.

Popcat trova stabilità?

Popcat (POPCAT) ha una capitalizzazione di mercato molto più piccola rispetto a Shiba Inu, attualmente poco sopra 1 miliardo di dollari, ma ciò le ha comunque garantito un posto tra le prime 100 criptovalute. Popcat ha registrato un guadagno del 4,6% oggi, raggiungendo un prezzo di 1,11 dollari.

Questa è una conquista straordinaria per l’ecosistema Popcat, che è passato dall’essere praticamente sconosciuto a diventare uno dei meme più grandi e popolari sulla rete Solana. Negli ultimi tre mesi, Popcat è stata una delle meme coin più performanti, raggiungendo un massimo storico di 1,8743 dollari prima del recente ribasso a breve termine. Se Popcat riuscirà a superare la resistenza di 1,40 dollari, si prevede una nuova fase di price discovery.

Wall Street Pepe (WEPE) è la novità del momento

Tra meme coin consolidate e nuove, ci sono anche quelle in prevendita che gli acquirenti non si stanno lasciando sfuggire, come il già citato Wall Street Pepe. La rana Pepe si conferma ancora una volta il meme più popolare del 2024, superando la popolarità di cani e gatti nel mondo delle criptovalute.

Sebbene i token ispirati ai cani di razza Shiba Inu siano ancora molto in voga, è Pepe a catalizzare tutta l’attenzione. Prima con il token $PEPE, poi con $PEPU del progetto Pepe Unchained e infine con $WEPE di Wall Street Pepe.

La prevendita sta superando tutti i record più recenti, confermandosi come uno dei progetti più interessanti in cui investire in questo momento. Basti pensare che ha già raccolto più di 25 milioni di dollari in finanziamenti, un traguardo estremamente importante che la community non manca di celebrare sui canali social come la pagina X e Telegram. Queste contano più di 30.000 follower e continuano a crescere su base giornaliera, trattandosi dei canali privilegiati per ottenere tutte le informazioni e divertirsi con i meme pubblicati dal team di sviluppo.

Ma cos’è Wall Street Pepe (WEPE) e perché sta attirando gli investitori? La risposta è molto semplice, si tratta infatti di un progetto che vuole ampliare le possibilità di investimento dei piccoli trader. Generalmente i grandi movimentatori del mercato sono infatti le whale, le cosiddette balene che investono ingenti somme di denaro. Il team di sviluppo di Wall Street Pepe vuole sottrarre potere a queste ultime contrapponendogli un vero e proprio esercito di piccoli investitori, che grazie alla collaborazione possono ottenere informazioni privilegiate ed entrare a far parte di un gruppo VIP scelto per combattere contro lo strapotere dei grandi investitori. Un’idea che fa gola a molti e che può avere risvolti positivi.

Investire in WEPE è poi molto semplice, basta infatti un wallet compatibile e una carta di credito o criptovalute come USDT ed ETH per acquistare WEPE al prezzo di 0,0003644 dollari. Non bisogna lasciarsi sfuggire l’occasione, però, perché questo prezzo continuerà a salire durante tutta la presale, rivelandosi vantaggioso soprattutto per i primi investitori.

Visita la prevendita di Wall Street Pepe