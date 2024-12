Volley A1/F: Indre Sorokaite guida la riscossa della Wash4green Pinerolo [FOTO]

Ha messo a segno 16 punti, di cui 3 ace, e un 54 % in attacco e in ricezione. Indre Sorokaite ha guidato così la riscossa della Wash4green Pinerolo dopo la deludente trasferta a Chieri. Ieri si è fermata a sole due lunghezze dell’opposto Malwina Smarzek e ha vinto il titolo di mvp nella gara interna contro Roma. Le ‘pinelle’ chiudono così a 15 punti, al nono posto, mancando per due lunghezze la qualificazione ai quarti di Coppa Italia.

Ora la squadra avrà qualche giorno in più per prepararsi alla prossima sfida. La gara del fine settimana con Milano è stata rinviata al 2025, per l’impegno delle lombarde nel Mondiale per Club. La prossima gara sarà quindi a Santo Stefano, alle 16, al Pala Bus Company contro Novara, quarta forza del campionato. All’appuntamento non ci sarà Olinga Andela che ha salutato i Pinerolo Boys e il pubblico, perché il suo era un ingaggio temporaneo, in attesa del pieno recupero della compagna Sylves dall’intervento estivo al mignolo della mano sinistra.