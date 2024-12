BeyondSnow, lanciato il Photo Contest

Nell’ambito di BeyondSnow, il progetto finanziato dal programma Interreg Spazio Alpino che ha come obiettivo lo sviluppo di comunità e destinazioni turistiche più resilienti nelle Alpi, elaborando nuovi processi di sviluppo sostenibile, è stato lanciato il 7 dicembre scorso il Photo Contest di progetto.





Il concorso invita fotografi, turisti e residenti a condividere le loro storie visive sulla trasformazione della regione alpina di fronte al cambiamento climatico, mettendo in luce la resilienza delle comunità montane e le alternative sostenibili. Un racconto per immagini che, esattamente come il progetto, vuole mostrare come la vita può prosperare “oltre la neve”, evidenziando pratiche innovative ed esperienze diverse che si adattano ad un ambiente in continuo mutamento soprattutto per quanto riguarda i presupposti climatici.





Il Photo Contest, rivolto a tutti gli appassionati di fotografia, si declina in tre categorie principali:

Prima categoria: Beyond Snow and Skiing (Oltre la neve e lo sci)

Questa categoria incoraggia i partecipanti a esplorare le particolarità e la bellezza delle attività invernali che vanno oltre lo sci tradizionale, celebrando esperienze alternative nelle Alpi.





Seconda Categoria: Sustainable Climate Change Adaptation (Adattamento sostenibile al cambiamento climatico)

I partecipanti possono documentare soluzioni e pratiche innovative che promuovono la resilienza climatica nelle comunità alpine, offrendo uno sguardo su come i residenti affrontano le sfide ambientali.





Terza categoria: Aree pilota BeyondSnow

Dedicata alle aree pilota del progetto BeyondSnow, questa categoria permette ai partecipanti di immortalare i paesaggi unici, le culture e le strategie di adattamento climatico implementate in queste regioni. In questa sezione è coinvolta la Città metropolitana di Torino, in qualità di partner di progetto, con le esperienze dei Comuni di Ala di Stura e Balme.

Il premio messo in palio per questa categoria sarà una cena per due in un tradizionale ristorante locale.

Invece per le prime due categorie i premi messi in palio sono: Pass Interrail di 15 giorni per una persona (1° posto), un’action camera “DJI Osmo Action 5 Pro Combo Trekking” (2° posto) ed uno zaino da montagna professionale “Patagonia Terravia Pack 28L” (3° posto).





Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.

Come partecipare?

- Scegli una o più categorie che meglio si adattano alle tue foto

- Compila il modulo di iscrizione e invia le tue candidature a beyondsnow@legambientelombardia.it (oggetto: Concorso fotografico)

- Ogni partecipante può inviare fino a 3 foto, una per categoria.

Requisiti delle foto

– Risoluzione minima di 10 megapixel.

– Le foto devono essere scattate nella regione alpina tra il 7 dicembre 2024 e il 28 febbraio 2025.

– Tutte le candidature devono pervenire entro il 2 marzo 2025.