ATH di Ethereum vicino? Intanto Crypto All-Stars raccoglie 19 milioni di dollari in prevendita

Ancora una volta, il prezzo di Ethereum (ETH) è salito sopra i 3.900 dollari. Questo rimbalzo suggerisce un possibile ulteriore aumento di prezzo per l’altcoin entro la fine dell’anno. Ma significa che la criptovaluta può superare il suo precedente massimo storico in questo breve periodo? Una domanda che molti investitori si stanno ponendo.

In questo momento di fermento per le cripto, sta continuando ad avere molto successo la prevendita di Crypto All-Stars (STARS), meme coin che si preannuncia esplosiva e in grado di cambiare l’approccio a questii token. Mancano pochi giorni alla fine della prevendita e sono stati raccolti finora 19,5 milioni di dollari.

Open Interest di Ethereum

Attualmente, Ethereum è scambiato intorno ai 4.010 dollari, il che significa che il prezzo dell’altcoin è aumentato dell’ 81% nel 2024. Uno degli indicatori che ha svolto un ruolo chiave nel rally di ETH quest’anno è il suo Open Interest (OI).

L’OI si riferisce al valore totale di tutti i contratti aperti sul mercato. Quando l’OI aumenta, significa che maggiore liquidità sta affluendo nei contratti legati a una criptovaluta. Nel mercato dei derivati, questo indica una pressione di acquisto in aumento, che potrebbe portare a un incremento dei prezzi.

Al contrario, una diminuzione dell’OI indica pressione di vendita. Il calo suggerisce che i trader stanno chiudendo sempre più posizioni e ritirando liquidità dal mercato.

Secondo Santiment, l’OI di Ethereum è salito a 14,50 miliardi di dollari nelle ultime giornate. Tuttavia, al momento della scrittura, è salito, indicando che l’esposizione su ETH è aummentata. Se questa tendenza dovesse persistere, potrebbe permettere alla criptovaluta di raggiungere i 4.500 dollari e segnare un nuovo massimo storico prima della chiusura del 2024.

Secondo il grafico giornaliero, l’indicatore Parabolic Stop-and-Reverse (SAR) si è posizionato sopra il prezzo di ETH. Il SAR è un indicatore tecnico che mostra se una criptovaluta sta incontrando resistenza o un solido supporto.

Quando i punti tratteggiati sono sotto il prezzo, indicano un supporto significativo che potrebbe spingere i prezzi più in alto. Attualmente i punti tratteggiati si trovano poco sopra il prezzo di ETH. Finché ETH verrà scambiato al di sopra dell’indicatore, è probabile che il prezzo subisca una crescita. Se questo scenario dovesse verificarsi, il prezzo di Ethereum potrebbe raggiungere un nuovo massimo storico prima della fine dell’anno.

Manca ormai poco alla chiusura del 2024 e lo scenario per ETH può essere ancora particolarmente favorevole, tuttavia raggiungere un nuovo massimo storico potrebbe essere complicato pur non essendo del tutto impossibile.

Crypto All-Stars e le meme coin

Gli investitori che oltre a Bitcoin ed Ethereum considerano anche il posizionamento su meme coin non possono lasciarsi sfuggire il progetto Crypto All-Stars, ormai agli sgoccioli. Manca davvero poco al lancio del token STARS e della piattaforma MemeVault che potrebbe cambiare completamente l’approccio alle meme coin.

Il team di sviluppo ha infatti ideato questa piattaforma per dare maggiore utilità e valore ai token che generalmente sono di tipo puramente speculativo. Basti pensare a token come DOGE, SHIB, PEPE e molti altri che non si sono evoluti oltre uno stadio iniziale di clamore mediatico. Ebbene, tramite il MemeVault sarà possibile mettere in staking proprio 11 tra le principali meme coin, guadagnando al tempo stesso token nativi STARS. Un modo per mettere a frutto le meme coin inattive sul proprio wallet.

Come già sottolineato, la prevendita di Crypto All-Stars è ormai quasi al termine ma c’è ancora un po’ di tempo per investire al prezzo più basso. I token STARS hanno al momento un costo bloccato di 0,0016782$. Questo resterà tale fino alla quotazione sugli exchange, momento in cui il prezzo potrebbe salire esponenzialmente e secondo analisti di settore, persino concretizzare aumenti 100x. D’altronde, STARS è la chiave d’accesso al MemeVault e tutti coloro che possiedono meme coin vorranno disporre di questo token per utilizzare al meglio la piattaforma.

Con oltre 4,7 miliardi di token già bloccati in staking, Crypto All-Stars offre ancora un APY a tre cifre da non sottostimare. Bloccando STARS subito dopo l’acquisto accederete infatti a un tasso di ricompensa dinamico superiore al 150%.

