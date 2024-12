Partecipazioni societarie della Città di Torino, il Consiglio approva la delibera sul piano di razionalizzazione

Il Consiglio comunale ha approvato la delibera inerente il piano di razionalizzazione delle Partecipate del Comune di Torino al 31 dicembre 2023.

Si tratta di un obbligo di legge annuale - ha evidenziato l’assessora al Bilancio Gabriella Nardelli nell’illustrare il provvedimento in Aula - che fornisce il quadro riepilogativo delle quote societarie dirette e indirette in titolarità alla Città alla fine dello scorso esercizio. Non ci sono variazioni rispetto alla situazione del 2022 mentre nel periodo compreso tra il 31 dicembre ’23 e l’approvazione del Piano è stata ceduta la partecipazione della Città di Torino (tramite FCT Holding Spa) nella società Agenzia di Pollenzo Spa del 3,90% del Capitale sociale per un valore di 891mila euro a Finpiemonte partecipazioni Spa.

Tra le partecipazioni societarie più significative la Città di Torino detiene - direttamente o indirettamente - il 20% del capitale di Amiat Spa; la totalità delle quote di Afc Torino – Gtt e Infra.To; il 13,8 di Iren.