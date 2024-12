Il grazie di Comune e AFC ai volontari civici dei cimiteri

La consegna dei benefit per il tempo dedicato ai visitatori nei giorni di maggior affluenza nei cimiteri durante la Commemorazione dei defunti, nella sala in via Corte d'Appello, è stata l'occasione per l'assessora Chiara Foglietta e il presidente di AFC Andrea Araldi, per ringraziare i Volontari junior e Senior che hanno aderito all'iniziativa "In visita ai nostri cari." Anche quest'anno sono stati numerosi i Volontari Civici che hanno risposto alla richiesta di fare da guida tra le tombe al Parco o al Monumentale per cinque giorni scaglionati, muniti di tablet e pettorina blu o gialla. Se ne richiedevano circa 60, hanno aderito in 84 e partecipato in 63, di cui 37 senior e 26 giovani. Il profilo emerso dal ritratto dei volontari è quello della "meglio cittadinanza": empatici, disponibili cortesi, non a caso soprannominati "Gli angeli del cimitero", colti e cinefili. Come benefit la maggior parte (69%) ha scelto l'abbonamento annuale ai Musei Torino Piemonte e il rimanente (33,3%) il carnet per 11 ingressi al cinema con l'abbonamento AGIS. E non per ultimo, sono pure ambientalisti. Tra i dati emersi nel report effettuato da AFC, risulta che ben il 69% si è recato al cimitero di competenza utilizzando i mezzi pubblici, a cui si aggiunge il 6% di chi lo ha raggiunto a piedi. E confermano entusiasti di essere già tutti pronti a fare il bis il prossimo anno, perché, confidano alcuni - "Donare il proprio tempo agli altri fa star bene".