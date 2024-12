Nozze d'oro, festa a Beinasco per le coppie che hanno celebrato i 50 anni di matrimonio

Si avvicina il Natale, ma a Beinasco si è festeggiato "un altro appuntamento per me e per la città irrinunciabile", come ha spiegato il sindaco Daniel Cannati: la serata “di gala” per i cinquantesimi anniversari di matrimonio di decine di coppie beinaschesi.

Cannati: "Famiglie spina dorsale della società"

Una festa speciale per celebrare le unioni “d’oro” che arricchiscono la comunità. "Come ho detto loro, credo fortemente che sia importante festeggiare come città un traguardo così prezioso", ha aggiunto il primo cittadino. "Le famiglie - specie quando durano nel tempo, imparando a resistere ai tanti momenti di difficoltà che si incontrano lungo una vita intera - sono la spina dorsale nella nostra società".