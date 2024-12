Un concerto di Natale in scuoletta a Torre Pellice

Un concerto di Natale alla scuoletta della Ravadera di Torre Pellice, per riscoprire canti natalizi tradizionali in un luogo che nei secoli è stato punto di incontro sociale.

L’evento è stato organizzato dalla Fondazione Centro Culturale Valdese in collaborazione con la Chiesa valdese di Torre Pellice. I musicisti Giovanni Battaglino e Dino Tron proporranno canti natalizi della tradizione occitana e valdese delle Valli, interpretati con fisarmoniche, cornamuse, organetti, chitarre e voci.

“Si tratta delle composizioni dette ‘Nouvès’, dei veri e propri ‘presepi cantati’, dove l’annuncio della Buona Novella è reso in modo genuino e con grande dovizia di particolari e nei quali i vari personaggi, pastori, artigiani, contadini, comari, ricchi signori e animali, sono tratteggiati con una grande efficacia comunicativa. I suoni e gli strumenti di questo spettacolo vogliono raccontare la magia antica e sempre viva di queste atmosfere”, spiega Battaglino. Le musiche, presenti in tutta l’area occitana, sono tratte da raccolte storiche di grande importanza quali ‘Trèsor des Noels Provencaux’, ‘Chants poupulaires de la Provence’, ‘Chants e Chansons populaires du Languedoc’, ‘Album Auvergnat’ e ‘Nadals d’Occitània’.

La scelta della scuoletta della Ravadera non è casuale. “È la prima delle scuolette che abbiamo individuato come luogo dove parlare della musica e di incontro nelle Valli. È un progetto che facciamo con l’Unione Montana ed è legato alle lingue minoritarie”, spiega Davide Rosso, direttore della Fondazione, facendo riferimento alla legge 482/99 per la tutela delle minoranze linguistiche, che garantisce dei finanziamenti per questo scopo.

“All’interno della scuoletta, insieme all’Associazione Musicainsieme, realizzeremo una zona dedicata alla musica, che sarà aperta al pubblico e dove tramite Qr-code sarà possibile ascoltare la musica popolare. Sull’altro lato della scuoletta, lo spazio sarà dedicato alla spiegazione di come una scuoletta di quartiere sia stato luogo sociale nei secoli. Questi sono i motivi per cui facciamo un concerto pre-natalizio lì: da una parte c’è l’aspetto sociale, l’incontrarci e il fare comunità, dall’altra c’è invece l’ascoltare musica e il cantare insieme”.

Oltre ai canti natalizi verrà proiettato il video ‘La luna’, a cura di Tatiana Barolin, realizzato nell’ambito della legge 482/99 con lo sportello dell’occitano. “È un tentativo attraverso testimonianze e interviste di far ritornare alla memoria il confrontarsi con le varie azioni che la luna ha rispetto alle coltivazioni e come le persone dosavano il loro vivere sulla base di questo aspetto. Alla fine ci sarà una favola rivolta ai bambini che parla della luna”, conclude Rosso.

L’appuntamento è per oggi, mercoledì 18 dicembre, alle 17,30 alla Scuoletta della Ravadera, in via Rounc Fortuna.

L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione contattando il numero 0121 932566. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a segreteria@fondazionevaldese.org.