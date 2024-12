Ultime ore per partecipare al bando per l'assegnazione di 45 orti urbani a Grugliasco

I cittadini maggiorenni residenti in Grugliasco possono presentare domanda di inserimento nelle liste di iscrizione per l’assegnazione di orti urbani entro venerdì 20/12/2024.

Da quest’anno, oltre all’età anagrafica del richiedente e agli anni di residenza saranno assegnati dei punti in base all’ ISEE, chi non lo presenta avrà zero punti per il reddito.

I lotti verranno assegnati attraverso la formazione di apposita graduatoria, con i criteri di cui all'art. 3 del Regolamento Comunale Orti Urbani, approvato con Delibera C.C n. 55 del 08/10/2024. Le domande, dovranno essere compilate esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma SiMeal, a cui si accede con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o utilizzando i codici PIN e PUK della CIE (Carta d'Identità Elettronica), al seguente indirizzo: https://www.comune.grugliasco.to.it/it/page/richiesta-assegnazione-orti raggiungibile anche dalla home Page del sito web del comune di Grugliasco > Aree tematiche > Orti Urbani > Richiesta assegnazione orti.

La domanda può essere presentata anche per un'altra persona (ad. esempio un figlio può accedere con il proprio SPID su SiMeal e fare domanda per il padre).

Per un aiuto nella compilazione ci si può rivolgere ai Punti Digitale Facile le cui sedi e orari sono reperibili di seguito:

Associazione Fabbrichetta

Via CLN 53

Lun 9-13

Cittadella del Welfare

Via San Rocco 20

Mar 9-13 / 14-18

Mer e Gio 9-13

Ven 14-18

Social Housing Paradiso

Via Napoli 63

Mar e Gio 14-18

Associazione Lesna 2000

Via Bengasi 30

Mer 9-13

Circolo Ricreativo Gerbido

Giardini Kimberley (via Crea)

Ven 9-13

Consorzio Ovest Solidale

(Sede di Grugliasco)

Via Leonardo Da Vinci 135

Gio 9-13

Ven 10-13

Per informazioni sugli hub di Grugliasco:

011/4013013 "Grugliasco Ascolta"

sportellidigitali@ovestsolidale.to.it

L’assegnazione degli orti disponibili avverrà a seguito dello scorrimento delle apposite graduatorie, formate da tutte le richieste utilmente presentate. Le graduatorie degli assegnatari sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet del Comune alla pagina Orti Urbani all’indirizzo: https://www.comune.grugliasco.to.it/it/page/orti-urbani e su quello della Società Le Serre www.leserre.org.

I cittadini inseriti in graduatoria saranno informati con lettera inviata all’indirizzo indicato nella domanda.