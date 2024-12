Collegno, approvato il Bilancio di Previsione 2025

Nella serata di mercoledì 18 dicembre è stato approvato dal Consiglio Comunale di Collegno il Bilancio di Previsione 2025. Le linee di Bilancio sono state condivise anche dalle organizzazioni sindacali Confederali e dei pensionati CGIL, CISL e UIL, con cui è stato sottoscritto un protocollo d’intesa.

Un Bilancio che pareggia tra entrate e spese intorno ai 76 milioni di euro e che presenta un forte impegno sul piano degli investimenti e una grande attenzione attenzione ai ceti più deboli. “E’ il primo Bilancio di questa nuova tornata Amministrativa – spiega il Sindaco con delega al Bilancio Matteo Cavallone – e quest’anno ci siamo posti un obiettivo su tutti: quello di aumentare i servizi sociali e alla persona in città”.

Tra gli interventi presenti in Bilancio per le Politiche Sociali si conferma la riduzione dell’aliquota IMU dal 10,6 al 3 per mille, la più bassa della provincia di Torino, per chi affitta il proprio alloggio ad affitto concordato e si segnalano i 60.000 euro destinati all’emergenza abitativa e salva sfatti. Sempre sulla casa 2,1 milioni di euro vengono indirizzati alla ristrutturazione di 50 alloggi ATC nel quartiere Villaggio Dora, 3,3 milioni vanno alla realizzazione di 26 alloggi in edilizia agevolata in via Oberdan. Previsto uno stanziamento di 200 mila euro in più per il COS, il Consorzio Socio Assistenziale, il cui stanziamento annuale supera i 2 milioni di euro.

E’ stata finanziata l’apertura, durante il 2025, di una terza Portineria Sociale nel quartiere Borgonuovo. Confermati interamente tutti gli stanziamenti a sostegno dell’occupazione: dai cantieri di lavoro (135.000 euro), alle politiche attive sia per i giovani sia per i disoccupati in età avanzata (170.000 euro). Rimangono invariate le tariffe della mensa scolastica per le famiglie nonostante il riconoscimento dell’aumento dei costi dovuto all’inflazione alla ditta appaltatrice. Sono previste le risorse per aprire il nuovo asilo nido a Borgata Paradiso, con una tariffazione progressiva in base all’ISEE come in tutti gli altri nidi comunali, con la messa a disposizione di 30 nuovi posti.

“Questo nuovo servizio – sottolinea il Sindaco - costa 380.000€/anno, che vengono coperti per meno di un terzo dall'aumento delle entrate e il resto dalla fiscalità generale. Siamo l’unico Comune in Piemonte, delle nostre dimensioni, che avrà 4 Nidi comunali, raggiungendo in questo modo l’obiettivo di Lisbona del 33% dei posti coperti solo con asili pubblici”.

Per il 2025 il quadro della finanza comunale si presenta critico al netto degli effetti della crisi energetica, e si delinea già la previsione di una diminuzione delle risorse date dal taglio sistematico dei trasferimenti statali, tanto più incoerenti alla luce della dinamica attuale dei prezzi. “Nel prossimo Bilancio – continua Cavallone - verrà confermata, in un quadro di riordino delle aliquote Irpef, l’esenzione per i redditi inferiori a 15.000 mila euro. Collegno resta tra i comuni con la soglia di esenzione più alta dell’intero Piemonte”.

Sul fronte degli investimenti sono previsti nei prossimi tre anni quasi 4 milioni di euro per i ripristini stradali – già partiti in questi giorni sulle strade di Terracorta, oltre 1 milione e 100 mila di euro per le riasfaltature, 1 milione e 300 mila per il ponte di corso Kennedy e la passerella pedonale di via Roma e 500 mila per la nuova rotonda fra via F.lli Cervi e via Sassi e ancora 300 mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Ma oltre alle strade il prossimo Bilancio prevede investimenti importanti sulle scuole cittadine, la riqualificazione della scuola Fresu vedrà un investimento di circa 2,4 milioni di euro. È altresì prevista l’accensione di un mutuo per la ricostruzione della manica ovest della scuola Geninatti, per un intervento di oltre 3 milioni di euro. Tra le novità va segnalato anche il finanziamento di un progetto contro l’abbandono scolastico da attivare in tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado. Previsti inoltre oltre 800 mila euro per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.

Particolare attenzione è stata rivolta alle politiche sociali in un momento di difficoltà per le famiglie, colpite dall’inflazione, dal caro affitti e, nella nostra realtà territoriale, dalla crisi dell’automotive. ”Proprio per questo – conclude il Sindaco Cavallone – abbiamo previsto l’istituzione di una commissione tecnica per la tutela dei diritti dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici dell’Ente e la creazione di un fondo di solidarietà tramite il Patto Territoriale a sostegno dei lavoratori delle aziende in crisi. Un passaggio importante, condiviso con i Sindacati confederali, confermando l’esigenza di continuare nella pratica della concertazione e della contrattazione per sottoscrivere gli interventi nei documenti programmatori e nei Bilanci”.