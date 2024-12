Navetta gratuita da Fenestrelle per il Rifugio Selleries: la nuova sperimentazione di Città Metropolitana

Da sabato 28 dicembre e per i giorni delle festività invernali, comprese le domeniche di gennaio e febbraio, una navetta gratuita collegherà il paese di Fenestrelle con Pra Catinat, dove sorge una struttura ricettiva e da dove si può proseguire poi a piedi - o con sci e ciaspole - fino al Rifugio Selleries.

"Verseremo un contributo in denaro all'Unione Montana per coprire il costo della navetta rivolta ai turisti che non saliranno più con l'auto privata fino a Pra Catinat o al Rifigio Selleries. La zona rientra nel Parco Alpi Cozie, va tutelata dal punto di vista ambientale e promossa dal punto di vista turistico - commenta il vicesindaco di Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo - e dobbiamo anche prevenire problemi alla sicurezza stradale causati da quanti parcheggiano incautamente sul ciglio della strada. Avviamo questa sperimentazione e valutiamo i risultati".