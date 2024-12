Sfoglia il catalogo dei regali Made in Bricherasio e ordina la tua cesta

Hanno superato il centinaio i cesti di Natale Made in Bricherasio già preparati per cittadini e aziende che hanno deciso di donare prodotti locali e di qualità. Tuttavia c'è tempo fino a martedì 24 dicembre per ritirare la propria confezione regalo in sede della Pro loco in piazza don Morero 4. “Ricordiamo comunque che conviene prenotare prima il proprio cesto in modo da poter scegliere tra i numerosi prodotti delle aziende che hanno partecipato anche quest'anno all'iniziativa. All'ultimo, infatti, non potremo garantire tutta l'ampia offerta su cui possiamo contare ancora in questi giorni” avverte Alberto Godino presidente della Pro loco che organizza l'iniziativa che coinvolte le attività locali.

Sono quattordici le aziende coinvolte: Acamul, agriturismo Turina, azienda agricola La Casetta, i Mirtilli di Pricotera, azienda agricola La Rivà, Caffaratti Macelleria, Il Palasët azienda agricola, Roncaglia Serabial azienda agricola, Salfrutta azienda agricola biologica, Apicoltura Ciardin, agriturismo Bacca Blu, Garden Maurino, Agrimacelleria da Giulia e Vignaioli Piemontesi. Per scegliere i propri cesti Made in Bricherasio con combinazioni diverse di prodotti, in base alla fascia di prezzo (dai 15 ai 75 euro), si può consultare il catalogo sulla pagina Fb dell'associazione .

Per informazioni e ordinazioni contattare il numero 340 5841326 (anche con Whatsapp) o inviare una e-mail a bricherasio.proloco@gmail.com. È possibile consultare il catalogo dei cesti e ordinarli direttamente nelle aziende agricole e nelle due macellerie aderenti all'iniziativa.