Parco della Salute: un Babbo Natale "radicale" consegnerà al Consiglio Regionale 28,5 mln di euro per i costi di bonifica

Lunedì 23 dicembre, alle 12, un “Babbo Natale radicale” si presenterà presso il Consiglio Regionale del Piemonte (Torino, via Alfieri n. 15) per consegnare un assegno di 28 milioni e mezzo di euro per il pagamento dei costi delle bonifiche del Parco della Salute di Torino.

Accoglieranno Babbo Natale davanti a Palazzo Lascaris Igor Boni e Giulio Manfredi (Europa Radicale) e Daniele Degiorgis (Associazione radicale Adelaide Aglietta), che hanno dichiarato:

“quasi 30 milioni di euro, come si dice, non sono noccioline. Avevamo mandato una letterina a Babbo Natale chiedendo un suo intervento, visto che la Regione Piemonte ha addirittura posticipato l’approvazione del bilancio 2024 per tentare di reperire nuove risorse, mentre dalle casse regionali sono usciti euro a milionate per bonificare il sito inquinato dove sorgerà il Parco della Salute. E' normale che tutti noi si debba pagare la bonifica di un inquinamento fatto da altri?