Giaveno: incontro fra Asl To3 e Comune per fare il punto sui servizi sanitari

Il servizio di Continuità Assistenziale – ex Guardia Medica di Giaveno tornerà presto all’interno del Polo Sanitario. È questa una delle conferme sui servizi sanitari comunicate dall’Azienda Sanitaria nel corso di un incontro avvenuto fra il Direttore Generale Asl To3 Franca Dall’Occo e il Sindaco di Giaveno Stefano Olocco. alla presenza del Direttore del Distretto Val Susa Val Sangone Antonino Lentini e delle Consigliere Comunali Linda Crovella e Daniela Zanella.

Sono in corso in via Seminario 45 le ultime verifiche tecniche nella sede che tornerà a breve ad ospitare il servizio. Dal punto di vista organizzativo inoltre, l’assistenza notturna sarà potenziata raddoppiando l’organico, con l’aggiunta di un secondo medico per risolvere le criticità dal punto di vista della sicurezza.

La Continuità Assistenziale – ex Guardia Medica garantisce gratuitamente l’assistenza medica di base per le necessità notturne, festive e prefestive, negli orari non coperti dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta. Per l’accesso al servizio occorre contattare il numero 116117.

L’incontro fra Asl To3 e Comune è stato anche l’occasione per fare il punto sui lavori, finanziati con il PNRR, in corso presso il Polo Sanitario per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità. La direzione dell’Azienda Sanitaria ha confermato che le opere procedono secondo le tempistiche programmate, che indicano l’apertura dell’ospedale entro il primo semestre del 2025.

L’Ospedale di comunità prevede fra l’altro il ritorno dei posti letto dell'attuale CAVS ad Avigliana al Polo Sanitario di Giaveno.

Un ulteriore punto all’ordine del giorno ha riguardato il servizio di Medicina Legale, che l’Azienda ha confermato sulla sede di Giaveno, nonostante le difficoltà di reclutamento di personale. Il servizio assicura una seduta settimanale della Commissione per la valutazione dell'invalidità civile e un ambulatorio per le visite monocratiche (maternità, rinnovo patenti ecc.) per un minimo di due sedute mensili.

“Nonostante la ben nota difficoltà” sottolinea Franca Dall’Occo, Direttore Generale Asl To3 “nel reperire risorse di personale sanitario, problematica evidente a livello generale e che ancor più si accentua per le zone decentrate, siamo riusciti non solo a mantenere, ma a rafforzare, ad esempio per la Continuità assistenziale, i servizi sulla sede di Giaveno. Man mano stiamo risolvendo anche le problematiche legate ai lavori in corso: riportiamo la Continuità assistenziale nella sua collocazione originale e confermiamo il cronoprogramma delle opere legate alla realizzazione dell’Ospedale di Comunità. Tutto ciò anche grazie al dialogo costante con il territorio, che ha nella direzione di distretto e nella direzione generale un interlocutore sempre disponibile al confronto costruttivo e alla collaborazione reciproca, nell’interesse dei servizi al cittadino.”

“Un incontro proficuo per discutere insieme delle necessità del territorio della Val Sangone” aggiunge il Sindaco di Giaveno, Stefano Olocco “Ringrazio la Dottoressa Dall’Occo e il Dottor Lentini per aver condiviso con noi le informazioni relative ai servizi di cui la popolazione ci chiede conto e per la disponibilità dimostrata in questa riunione, andando incontro alle esigenze riscontrate, per esempio proprio il potenziamento della Guardia medica e il ritorno del servizio di Medicina legale. Continuerò a monitorare i lavori eseguiti con i fondi PNRR per l’Ospedale di comunità e ho dato la mia piena disponibilità per fare dei sopralluoghi e verificare insieme l’andamento degli stessi. Come Amministrazione Comunale abbiamo anche chiesto maggiore attenzione e impegno per aumentare gli specialisti sul territorio con conseguente aumento del servizio sanitario per i cittadini della Val Sangone”.