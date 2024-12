Straordinario weekend in Circoscrizione 5

Con il prezioso contributo della Circoscrizione 5 di Torino, bimbi e adulti potranno divertirsi tra un acquisto e l’altro.

Il 21 e il 22 dicembre 2024 avranno luogo esibizioni itineranti in via Stradella, via Lanzo, via Breglio, via Chiesa della Salute, via Luini, p.zza Montale.

Si esibiranno Carolers, Musicisti itineranti e Artisti di strada dalle ore 11.00 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 17.30.

"Esprimo grande soddisfazione per quanto fatto per queste festività Natalizie a sostegno del commercio di vicinato - commenta l'iniziativa il coordinatore alle Attività Produttive Alfredo Ballatore - l'invito che rivolgo ai nostri residenti e non solo è quello di fare i vostri acquisti nei nostri negozi di vicinato. Sostenendo il piccolo commercio diamo l'opportunità di sostenere tante famiglie"