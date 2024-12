Volley, la Reale Mutua Fenera Chieri '76 sconfitta a Novara

Prima di ritorno che non sorride alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che è costretta ad arrendersi 3-0 nel derby prenatalizio contro la Igor Novara. Partita quasi a senso unico per la Igor Novara che vince agevolmente la prima frazione (25-18) e la terza (25-20), trovando la resistenza delle biancoblù di coach Bregoli sono nel secondo set, vinto dalle padrone di casa (ancora imbattute tra le mura del PalaIgor) per 28-26.Tre giocatrici in doppia cifra per Chieri, guida Gicquel con 15 punti, seguono Skinner e Omoruyi entrambe a quota 11.

CRONACA

Dopo una prima fase di botta e risposta gli attacchi di Aslmeier e il servizio di Bosio valgono l’allungo a 14-9. Coach Bregoli prova a correre ai ripari, ma è ancora Novara ad avere la meglio e i punti di vantaggio diventano 7 (17-10). Chieri prova a tornare a contatto con Skinner e due attacchi di Gray a muro (17-13), ma è ancora Novara a controllare il gioco e a portare il primo set in porto sul risultato di 25-18.

Nel secondo set Chieri è più incisiva e riesce a mettere quattro punti di distanza dalle correggionali con Gicquel e Skinner (14-18). Novara sale in cattedra e Bonifacio e Alsmeier azzerano la fuga (17-18). L’equilibrato finale vede Chieri guadagnare la prima palla set sul 23-23 con Gicquel, vanificato dall’errore in battuta di Zakchaiou. Sul 26-26 il muro di Aleksic porta il punteggio sul 27-26 e le gaudenziane sfruttano al meglio la loro prima palla set chiudendo siglando il 28-26 con Tolok.

Nella terza frazione, dopo il break di Novara le ragazze di Bregoli recuperano sul 10-10 con Gicquel. Novara prova la fuga con Alsmeier (14-11), le chieresi provano a rientrare ma il loro recupero si ferma sul 16-15 (Skinner). Di lì in avanti set e partita sono saldamente in mano a Novara che dopo il 24-19 di Omoruyi fa scendere i titoli di coda sul 25-20 alla seconda palla match.

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri 3-0 (25-18; 28-26; 25-20)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosio 1, Tolok 15, Bonifacio 9, Aleksic 10, Aslmeier 17, Ishikawa 8; Fersino (L); Bartolucci, Mims, Mazzaro, De Nardi. N. e. Villani. All. Bernardi; 2° Baraldi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 2, Gicquel 15, Zakchaiou 5, Gray 4, Omoruyi 11, Skinner 11; Spirito (L); Guiducci, Anthouli 2, Rolando, Alberti. N. e. Bujis, Lyasko, Lavagnino (2L), All. Bregoli; 2° Rostagno.