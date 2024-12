La popolarità delle Layer-2: da Unichain di Uniswap a Solaxy su Solana

Le Layer-2 sembrano rappresentare il futuro delle criptovalute e sono sempre più quelle che si preparano a essere lanciate sulle blockchain. La più recente sembra essere Uniswap che si prepara al lancio di Unichain, la sua soluzione Layer-2 focalizzata sulla DeFi, basata su OP Stack, con il debutto della mainnet pubblica previsto per l'inizio del 2025. La rete, progettata per migliorare scalabilità ed efficienza nella finanza decentralizzata, è stata testata sulla testnet Sepolia di Ethereum da ottobre.

Secondo Uniswap, la testnet Sepolia ha elaborato oltre 50 milioni di transazioni di prova e implementato più di 4 milioni di smart contract, mantenendo un uptime superiore al 99% per i servizi critici. Gli investitori, dopo aver puntato su Pepe Unchained (PEPU), altra soluzione meme coin Layer-2 per Ethereum, stanno ora investendo a ritmo sostenuto anche nella Layer-2 di Solana, ovvero Solaxy (SOLX).

Testnet Sepolia nel 2025

A partire dal 6 gennaio 2025, la testnet di Unichain sarà sottoposta a manutenzione pianificata per attivare i permissionless fault proofs, una funzionalità chiave che sarà integrata anche dal primo giorno di lancio della mainnet. I permissionless fault proofs consentono ai partecipanti di verificare lo stato della blockchain e contestare prelievi non validi, migliorando la sicurezza e l'affidabilità della rete.

Questi meccanismi di verifica sono cruciali per le reti Layer-2 di Ethereum, fungendo da garanzia contro transazioni fraudolente. Dopo il completamento delle convalide di sicurezza, la mainnet permetterà agli utenti di trasferire asset e accedere alle applicazioni DeFi costruite su Unichain. Tra le funzionalità previste vi è Flashblocks, che punta a ridurre i tempi di blocco a soli 250 millisecondi, rendendo le transazioni quasi istantanee.

Per garantire la decentralizzazione e mitigare i rischi legati ai sistemi con sequenziatore unico, Unichain introdurrà la Unichain Validation Network, composta da operatori di nodi indipendenti. Inoltre, utilizzerà Rollup-Boost, una piattaforma sicura per la costruzione di blocchi sviluppata da Flashbots, per migliorare la funzionalità dei rollup.

Al momento del lancio, Unichain entrerà a far parte dell'ecosistema Superchain di Optimism, con Uniswap Labs che contribuirà allo sviluppo dell'OP Stack. Questo sviluppo consolida la posizione di Uniswap come leader nella finanza decentralizzata, con oltre 1 miliardo di dollari di volume di scambi registrati nelle ultime 24 ore. Lo scorso mese, Uniswap ha stabilito un record di volume mensile sulle reti layer-2 di Ethereum, segnando una rinascita dell’interesse per la DeFi.

A novembre, lo scambio decentralizzato ha elaborato 38 miliardi di dollari di volume sulle principali piattaforme layer-2 di Ethereum, tra cui Base, Arbitrum, Polygon, Optimism e altre. Questo traguardo supera di 4 miliardi il record precedente, stabilito a marzo.

Solana e la Layer-2 di Solaxy

Il team di sviluppo del progetto Solaxy non resta però a guardare e punta a lanciare il primo token Layer-2 su blockchain Solana: $SOLX. Trattandosi della prima soluzione di questo tipo per la blockchain, ha già attratto molti investitori, segnando un interesse record grazie alla raccolta di oltre 4,5 milioni di dollari.

Con una community di 20.000 follower sulla pagina social X, Solaxy è già il progetto più discusso del momento, proprio per la sua capacità di sbloccare il pieno potenziale di Solana. La blockchain ha infatti avuto periodi di instabilità dovuti all’alto traffico che ne hanno aumentato la congestione e le transazioni fallite. Tramite la tecnologia rollup di Solaxy, il team di sviluppo vuole porre rimedio proprio a questi inconvenienti, spingendo così Solana nell’olimpo delle blockchain dove Ethereum già risiede in maniera stabile.

Per incentivare l’entrata anticipata, SOLX è disponibile a un prezzo estremamente contenuto, ovvero 0,001576 dollari per token, acquistabili tramite ETH, USDT, BNB o carta di credito. Meglio ancora, dopo l’acquisto è già possibile bloccare SOLX in staking, per ottenere ricompense annuali con tasso dinamico. L’APY è ancora molto alto, ovvero 860%, quindi allo stato attuale vale ancora la pena mettere in staking i propri token, ma non bisogna perdere troppo tempo perché questa percentuale scende man mano che il numero di token bloccati aumenta.

SOLX ha il potenziale per cambiare Solana e aumentare ulteriormente la base di utenti, trader e investitori che già affolla la piattaforma, soprattutto da quando è avvenuto il lancio di Pump.fun, il launchpad Solana che semplifica la creazione di meme coin. Solaxy può sbloccare una nuova era per la blockchain e il 2025 potrebbe essere l’anno giusto per questa transizione.

