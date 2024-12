Lavoro sicuro e trasparenza negli appalti pubblici, a Chieri patto tra Comune e sindacati

Il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL (Alfonso Provenzano), CISL (Gianpiero Drappero) e UIL (Francesco Lo Grasso), hanno sottoscritto quest’oggi un Protocollo di Intesa in materia di appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi, e procedure di accreditamento.

«Questo Protocollo di Intesa conferma e rafforza l’impegno del Comune di Chieri a vigilare sul rispetto e sull’applicazione dei contratti negli appalti pubblici-a tutela delle condizioni di lavoro, della sicurezza, dei livelli occupazionali e retributivi sui luoghi di lavoro, garantendo la più ampia collaborazione a tutti gli enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori e al controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro (Ispettorato del lavoro, Spresal, Agenzia delle Entrate). Per la nostra amministrazione è imprescindibile il fatto che il lavoro sia regolare, buono e sicuro. Obiettivi di questo documento sono il miglioramento della qualità dei servizi pubblici erogati, la garanzia della quantità e della qualità dell'occupazione, i diritti e le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori, la trasparenza nelle procedure di gara, il contrasto a fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale a salvaguardia delle imprese che operano nel rispetto dei CCNL e della legge, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri e il contrasto al fenomeno del lavoro sommerso»: così commentano il Sindaco Alessandro SICCHIERO e l’assessora ai Lavori pubblici e agli Affari legali Daniela SABENA.

Il Protocollo in questione definisce linee guida valide per tutte le procedure comparative di scelta del contraente (appalti, concessioni, affidamenti diretti, gestioni commissariali, procedure per l’accreditamento), indipendentemente dal valore posto a base delle stesse e del settore interessato, e si applica al Comune di Chieri e alle società da esso partecipate, nonché agli enti strumentali e ai consorzi.

In particolare, il Comune di Chieri si impegna a dare specifica disciplina ed evidenza nei documenti di progetto alla quantificazione dell’importo stimato del costo della manodopera; alle clausole sociali orientate alla stabilità occupazionale, al mantenimento degli orari di lavoro e degli importi salariali nel rispetto delle normative e dei CCNL vigenti; alle clausole di revisioni prezzi orientate alla salvaguardia dei livelli retributivi, e di sicurezza sui luoghi di lavoro; all’individuazione ed applicazione del CCNL attinente alle prestazioni oggetto del Contratto stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali principi valgono anche in caso di subappalto. Inoltre, il Comune di Chieri si impegna a richiedere nella procedura di gara l’esplicita accettazione da parte degli operatori economici partecipanti alla procedura degli obblighi derivanti da tale Protocollo e delle clausole sociali.

Infine, il Comune di Chieri si impegna a comunicare ai sindacati firmatari il DUP-Documento unico di programmazione e ad attivare forme di consultazione.