Via libera dalla giunta Cirio ai cinque direttori regionali

La giunta regionale nella seduta di oggi ha designato i direttori per le cinque direzione regionali per le quali era stato pubblicato il bando a inizio dicembre.

Si tratta in particolare di Paolo Frascisco, confermato alla direzione della Giunta Regionale, Giovanni Lepri, alla direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Paolo Balocco alla direzione Agricoltura e Cibo e Giuliana Fenu alla direzione Competitività del Sistema Regionale. Per la direzione Istruzione, Formazione e Lavoro è stato individuato Giovanni Bocchieri, attualmente dirigente del Nucleo PNRR Stato-Regioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono stati poi rinnovati per ulteriori 18 mesi, il direttore della Sanità Antonino Sottile e del Welfare, Livio Tesio, già nominati un anno e mezzo fa.

La procedura ora prevede che i curricula dei direttori designati siano pubblicati sul Bollettino regionale per poi procedere alla nomina nella prossima seduta di giunta prevista il 27 dicembre.