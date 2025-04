Fiori & Sapori rinuncia alla Mangia e Cammina ma continua a far festa

Le previsioni meteo avverse bloccano di nuovo la Mangia e Cammina nei cortili ma non fermano la Pro loco di Torre Pellice che vuole festeggiare, insieme a Fiori & Sapori, anche l'inaugurazione della nuova sede. Sabato 26 e domenica 27 aprile, infatti, torna la classica rassegna fieristica dedicata alle produzioni agricole, florovivaistiche ed enogastronomiche tipiche nel centro pedonale torrese. Saranno una cinquantina i banchi di vivaisti, produttori, artigiani e associazioni del territorio.

“Le novità dell'edizione di quest'anno di Fiori & Sapori sono l'inaugurazione della nostra nuova sede in via Repubblica in programma per sabato alle 12,30. Inoltre, non lontano da lì, proprio sabato, ma nel pomeriggio, ci saranno le letture al alta voce del circolo Laav di Torre Pellice” annuncia la presidente della Pro loco, Ornella Davit.