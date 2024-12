Il ‘Pianista del Buio’ si esibirà al Circolo Sociale di Pinerolo

Non vedente dalla nascita, Fabrizio Sandretto ha coltivato lo stesso la passione per la musica, laureandosi al Conservatorio di Cuneo, e diventando un concertista. Torinese, classe 1980, conosciuto come ‘Pianista del Buio’, ha imparato la musica, una mano per volta, con l’alfabeto Braille. Nel 2016 inizia il suo percorso di esibizioni in pubblico, arrivando a oltre 220 performances, tra cui quella in Duomo a Torino per la rassegna ‘Chiese Aperte’ o alla manifestazione ‘Giappone & Musica’, in collaborazione con il Consolato giapponese. Sabato 28, alle 17,30, sarà ospite del Circolo dei Lettori e della Biblioteca civica per un concerto nel Circolo Sociale di via Duomo 1. In scaletta brani di Chopin, Bach, Mozart, Beethoven, Brahms e Khačaturjan. Ingresso gratuito. Per maggiori informazioni: olgasterpin@libero.it, 349 1853379 o 349 4161060.