Da domani i bozzetti di Ezio Giaj in mostra a Pragelato

A Pragelato apre una mostra sui bozzetti di Ezio Giaj dedicati all’amore per la montagna e le tradizioni locali. L’idea nasce per celebrare le opere di una personalità attiva e impegnata per il territorio.

‘Il sapore del fare’ verrà esposta al Museo del Costume e delle Tradizioni delle Genti Alpine. “Con il suo segno grafico, in punta di pennino, Ezio Giaj ci ha condotti a scoprire i nostri villaggi, le nostre borgate. Ci ha insegnato a guardare le cose semplici, autentiche, quotidiane, a vedere uomini e donne in costume, facendo emergere la storia di chi è vissuto prima di noi”, ricorda Elena Ghezzi Matheod, della fondazione Guiot Bourg che gestisce il Museo.

L’esposizione è stata organizzata da Alessandra Maritano, compagna di Giaj, e Remo Caffaro, amico e sostenitore di Giaj.

“È una mostra a pannelli, che si sviluppa lungo tutto il museo, dall’ingresso al granaio. Ci sono dei teli su cui sono esposti i lavori grafici di Ezio, realizzati negli anni valorizzando il territorio, le montagne e i costumi. Lui ha sempre collaborato con la fondazione Guiot Bourg, anche per l’allestimento del museo nel 2003, e con il Comune per altre mostre, come quella sui mulini e sulle fontane – aggiunge Ghezzi Matheod –. Noi come fondazione, con le istituzioni e tutta Pragelato siamo grati a Ezio per il lascito delle sue opere, per la sua amicizia dialogante, per il profondo amore che ha sempre avuto”.

L’inaugurazione sarà domani, venerdì 27 dicembre, alle 17, nei locali di via Rivet 2. L’esposizione sarà visitabile fino a lunedì 21 aprile 2025.