La Reale Mutua chiude l'anno con una sconfitta, KO anche contro Cividale

Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per i gialloblù

Foto di Giulia Serafini

Torino chiude il suo dicembre nero con un KO. Contro la Cividale dell’ex Pillastrini, la Reale Mutua trova la quarta sconfitta su cinque partite giocate nell’ultimo mese dell’anno. Dopo 20’ tutto sommato equilibrati i gialloblù dominano la terza frazione, vanificando però gli sforzi in un quarto quarto distratto. Non basta l’ennesima prestazione muscolare di Ajayi (doppia doppia da 14 punti e 14 rimbalzi), ne gli spunti di Taylor (11) e dell’ottimo Ghirlanda (10 punti e 7 rimbalzi). CRONACA Trascinata da Ghirlanda e Taylor torino parte forte e dopo pochi minuti spedisce gli avversari sul -5 (7-2). La reazione di Cividale non si fa attendere e dopo il pari trovato con Redivo e Ferrari (7-7), la squadra di Pillastrini allunga fino al +7 che chiude il primo quarto (11-18). Nella ripresa Torino prova a riprendere il controllo del gioco e con Taylor e Ladurner mette la testa avanti (23-22), Cividale non ci sta e e punto a punto si arriva fino al 30-30. Nel finale Torino trova un leggero vantaggio, ma Lamb sulla sirena beffa i gialloblù e si va al riposo sul 35-36. Nella ripresa i ragazzi di coach Boniciolli partono forte e trovano pari e nuovo vantaggio con Taylor (39-36). Gli ospiti provano a reagire con Redivo, ma il parziale di Ajayi permette alla Reale Mutua di mantenere un margine di cinque lunghezze alla fine della terza frazione (51-46). L’ultima decina si apre con gli assalti di Cividale, respinti al mittente da Taylor e Ajayi (56-51) che permettono a Torino di mantenere le distanze. Gli sforzi di Cividale, però, vengono premiati a 5’ dalla fine: Dell’Agnello lancia l’assalto e Rota dall’arco completa la rimonta (58-60). Schina e Ghirlanda non si arrendono e provano a risollevare le sorti della Reale, ma ancora Rota con poco più di 60’’ sul cronometro esplode la bomba del 62-69 che spegne le speranze di Torino. Finale 65-69. Reale Mutua Torin - UEB Gesteco Cividale 65-69 (11-18, 24-18; 16-20, 14-23)

Torino: Schina 9, Ahayi 14, Ghirlanda 10, Montano 6, Ladurner 7, Taylor 11, Garuzzo NE, Severini, Gallo, Landi 7, Seck 1. All. Boniciolli

Cividale: Dell’Agnello 10, Lamb 10, Rota 13, Berti 5, Redivo 12, Marangon NE, Adebajo NE, Ferrari 12, Mastellari 2, Piccione, Miani 5. All. Pillastrini

Salvatore Macheda

