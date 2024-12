Tavolo Animali & Ambiente lancia l'appello contro i botti di Capodanno

Il "Tavolo Animali & Ambiente", costituito dalle maggiori associazioni animaliste ed ambientaliste, preoccupato per la tradizione delle esplosioni di botti, petardi e variegati fuochi pirotecnici dannosi per gli animali e non solo, lancia un appello al Sindaco della Città metropolitana di Torino Lo Russo e ai Consiglieri Delegati Sicchiero e Cambursano. La richiesta è "di raccomandare a tutte le Amministrazioni comunali, che già non vi hanno provveduto di propria iniziativa, di intraprendere una idonea campagna informativa verso i propri cittadini sulla esistenza di tali divieti, attraverso tutti i canali ritenuti appropriati (giornali, televisioni, radio, manifesti, ecc.), di sensibilizzazione, specialmente dei più giovani, sui rischi che si corrono utilizzando le varie tipologie di botti e, allo stesso tempo, attuino anche un costante e capillare controllo, mediante il personale della propria Polizia Municipale, sul commercio degli artifici pirotecnici, specialmente nelle aree mercatali, per impedire la vendita di quelli illegali".

Tra le richieste anche un'attività preventiva che "sia affiancata anche da quella punitiva, da porre in essere di fronte a quei casi di chiara violazione del divieto, pure a seguito delle segnalazioni dei cittadini, per garantire a tutti di trascorrere le giornate in piena sicurezza."

Nell'occasione, è stato chiesto al Presidente Cirio e agli Assessori regionali competenti "di valutare l'opportunità di invitare i Sindaci piemontesi a non organizzare né ad autorizzare manifestazioni pubbliche che prevedano l'uso di fuochi d'artificio rumorosi e, contestualmente, di ricordare ai propri cittadini i pericoli che tali artifici possono provocare sia nei luoghi chiusi che anche in quelli aperti, senza neppure tralasciare di evidenziare che i gas sprigionati da tali esplosioni contribuiscono ad aumentare il già preoccupante inquinamento atmosferico piemontese".

Infine, sempre in merito all'uso degli artifici pirotecnici, "si è ritenuto utile riportare i risultati di una indagine Doxa, commissionata dalla "LAV" ed effettuata qualche settimana fa, che mostra come il 94% degli italiani sia contrario all’uso dei botti per i festeggiamenti di Capodanno : di questi, infatti, il 63% è completamente disposto a rinunciarvi e il 31% già non li usa. Quindi, ben il 94% è disposto a festeggiare con metodi alternativi ai botti e il 93% ritiene che le Istituzioni dovrebbero fare di più per tutelare gli animali e gli esseri umani".