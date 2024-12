Continuano, fino al 6 gennaio, gli appuntamenti di Oro Incenso Mirra - Presepi nel Monferrato tra i borghi dell'Astigiano (Foto)

Oro Incenso Mirra – Presepi nel Monferrato continua a incantare i borghi dell’Astigiano: i comuni di Aramengo, Camerano Casasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Cocconato, Frinco, Grana Monferrato, Monale e San Damiano offrono un viaggio straordinario tra presepi e tradizioni che prosegue fino all’Epifania.

Dal cuore delle colline piemontesi, la rassegna presepistica - resa possibile dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, dall’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano e dal Centro Servizi per il Volontariato Asti Alessandria - celebra la magia del Natale e si arricchisce di eventi e iniziative da non perdere. Fino ai primi giorni di gennaio, il Monferrato diventa il palcoscenico di un racconto senza tempo, tra scenografie uniche, spettacoli, degustazioni.

A Castagnole Monferrato il 5 gennaio, degustazione di Ruché e vini della Cantina sociale di Castagnole Monferrato dalle 15 alle 17.30. Sempre il 5 gennaio, alle 16 tombolata della Befana per grandi e piccini, seguita da una merenda, e alle 17, si svolgerà lo spettacolo “Arbàtan. La leggenda del quarto Re Mago”, poema contadino riletto dal narratore Claudio Zanotto Contino, il Mago con l’Asina, su un testo di Antonio Catalano. Ingresso gratuito; per informazioni: 328 7069085 (orario pomeridiano) archivioteatralita.it casadeglialfieri.it.

A Castagnole delle Lanze si inizia il 2025 con la Camminata del 1° gennaio: partenza da piazza Giovannone alle 14.30 e brindisi finale in Municipio.

A Cocconato il 6 gennaio si terrà la premiazione del concorso Il Borgo e i suoi Presepi, le cui opere vengono valutate da una giuria di esperti. A partire dalle 11.30 in piazza Cavour.

A Monale Il 6 gennaio, dalle 10 (ritrovo alle 9.30 sotto al Municipio) Grande camminata della Befana di 7 chilometri tra i presepi. Arrivo previsto alle 11.30 con tè caldo, panettone e pandoro offerti dalla proloco; al termine, premiazione del concorso “Vesti il tuo uscio per il Natale”. Informazioni: 3384722142 .

Ad Aramengo si svolge domenica 12 gennaio alle 16.00, presso la sala consiliare del Comune, la premiazione della seconda edizione del concorso presepistico “Alla Luce della Stella”.

Novità di questa edizione è la “Compostela dei Presepi”: nel corso delle visite, si possono apporre timbri per ogni paese visitato sull’apposita pagina della brochure di Oro Incenso Mirra – Presepi nel Monferrato, creando così un vero e proprio passaporto e un ricordo speciale di questo viaggio. Chi avrà completato l’intero percorso potrà partecipare al sorteggio di un pranzo o una cena per due persone offerti dall’Osteria del Ruche di Castagnole Monferrato. Regolamento completo sul sito https://www.presepinelmonferrato.it/

La IX edizione di Oro Incenso Mirra – Presepi nel Monferrato ha il patrocinio della Provincia di Asti, del Consiglio Regionale del Piemonte e del Gal Basso Monferrato Astigiano.

È resa possibile grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, all’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano e al Centro Servizi per il Volontariato Asti Alessandria.

Gli sponsor sono Banca di Asti, Cantina Sociale di Castagnole Monferrato, Tipografia Piano, Osteria Il Ruché, Nis, Cristiano Gavazza Antincendio.

Francesco Marengo, presidente di Oro Incenso Mirra – Presepi nel Monferrato, commenta: "La nostra rassegna rappresenta ormai un appuntamento fisso nel calendario natalizio, che arricchisce profondamente le nostre comunità, portando con sé un’atmosfera di calore e tradizione. Ogni edizione aggiunge qualcosa di unico, ed è emozionante vedere come i borghi si animino attraverso i loro presepi, che raccontano storie del passato e del presente. Speriamo ancora una volta di regalare a tutti, grandi e piccoli, la magia del Natale, e di far riscoprire, con questa veste insolita il fascino della nostra terra. Oltre alla bellezza delle Natività, i visitatori troveranno un’ospitalità autentica, con degustazioni di vini e prodotti tipici locali, spettacoli natalizi e concerti di musica corale e popolare, per vivere appieno l’atmosfera di questa stagione”.

Aggiunge il presidente dell'Ecomuseo BMA Bruno Colombo: "Continua anche quest'anno la pluriennale collaborazione con questo circuito unico nel suo genere che arricchisce nel periodo natalizio una vasta area del territorio dell'Ecomuseo di un itinerario tematico che favorisce l'attrattività dei nostri paesi in chiave anche turistica, animando la vita culturale, sociale e lo sviluppo economico delle comunità locali che si attivano per la realizzazione dei presepi e degli eventi che animano le borgate tra folclore e tradizione".