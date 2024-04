Attimi di paura in Barriera di Milano, spacciatore lancia mattoni e bottiglie contro le persone affacciate ai balconi

Nella serata di ieri, lunedì 8 aprile, alcuni residenti del quartiere di Barriera di Milano hanno vissuto l'ennesima scena di paura e violenza. Intorno alle ore 21, lungo via Volpiano , quasi all'angolo con corso Giulio Cesare , un individuo incappucciato a bordo di un monopattino, ha iniziato a lanciare dei mattoni contro alcune persone che erano semplicemente affacciate ai balconi, creando non pochi disagi.

Dopo aver raggiunto via Volpiano sfrecciando a gran velocità, l'individuo si è fermato in un cantiere vicino alla strada, probabilmente nell'intento di vendere sostanze stupefacenti. Dopo qualche minuto il soggetto ha notato alcune persone affacciate dai balconi, infastidito dagli sguardi ha lanciato contro i residenti mattoni e cocci di bottiglia , le quali cadendo hanno riempito la strada di vetri rotti.

Dopo aver gridato più volte: "italiani di m***a, dovete andare via, non mi guardate ", l'uomo ha scagliato per terra una transenna del cantiere circostante. Successivamente si è allontanato, forse preoccupato che qualche residente potesse aver contatto le forze dell'ordine.

Una volta lontano, alcune persone armate di scope e palette sono scese dalle loro abitazioni per ripulire la strada dai vetri rotti, ma purtroppo per loro, lo spacciatore ancora alterato ha fatto ritorno sul posto, e dopo aver trovato i residenti sul marciapiede, mentre stavano pulendo, ha iniziato a prenderli a calci costringendoli a rientrare nei propri condomini.

Non è ancora noto se l'individuo sia stato arrestato, ma da un'altra foto scattata a tarda notte, sempre nel tratto tra corso Giulio Cesare e via Volpiano, si può notare il medesimo individuo in compagnia di quelli che sembrerebbero essere altri pusher in attesa di clienti, con addosso ancora la stessa giacca gialla a quadretti.