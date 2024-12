Collegamenti tra la stazione di Oulx e Sauze, Ravello (FdI): "Un autogol due sole corse"

“La via Lattea, con le sue 212 piste e i 400 km di comprensorio sciistico, è un’area dal forte richiamo turistico internazionale: credo, in tal senso, che le due sole corse sulla linea 285 di Arriva nel giorno di Natale, tra la stazione ferroviaria di Oulx e Sauze d’Oulx, si siano rivelate un clamoroso autogol”. Ad affermarlo Roberto Ravello, vice-Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte.

“Peraltro – continua Ravello – le tabelle degli orari, di non facile comprensione, hanno indotto numerosi turisti a ritenere attive le 9 corse abituali dei festivi, con il risultato di avere, proprio la sera di Natale, una cinquantina di turisti appiedati alla stazione di Oulx, in attesa di un bus che non sarebbe mai arrivato. Con relativi disagi e costi extra”.

“Natale non può rimanere terra di nessuno, tutti sono chiamati a uno sforzo ulteriore nei giorni clou del turismo invernale. Le Istituzioni garantiscono vicinanza e sostegno, non serve ricordare il ruolo attivo di Regione Piemonte con Arriva in ottica di rinnovo dei mezzi o il contributo per i mancati ricavi tariffari, ma è giusto attendersi lungimiranza e serietà. Occorre erogare un servizio all’altezza, per questo ho presentato un question time sulla vicenda”.