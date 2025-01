Come acquistare Meme Index in presale tramite Best Wallet

Meme Index è un progetto innovativo dedicato al trading di meme coin. Tramite il token MEMEX, è possibile diversificare il proprio wallet, accedendo a un indice che include alcune delle meme coin più popolari, come Dogecoin, Shiba Inu, e Pepe, oltre a nuovi token emergenti.

La presale di Meme Index ha raccolto oltre 1 milione di dollari in pochi giorni dal lancio, e il token MEMEX è attualmente venduto al prezzo di 0,0140847 USD.

Una volta completata la presale, MEMEX sarà lanciato su exchange centralizzati e decentralizzati, consentendo a un pubblico più ampio di accedere al token.

Successivamente, partirà la fase di governance, in cui i titolari di MEMEX potranno partecipare attivamente al processo decisionale, influenzando le direzioni future del progetto tramite il voto.

Infine, gli utenti avranno l'opportunità di partecipare alla creazione degli indici delle meme coin, contribuendo così alla costruzione e all'evoluzione di Meme Index.

In questa guida, presentiamo i passaggi da seguire per acquistare MEMEX in presale tramite Best Wallet, uno dei wallet non-custodial più intuitivi e performanti sul mercato.

Installazione di Best Wallet

Il primo passo per acquistare MEMEX consiste nel configurare un wallet compatibile, ovvero Best Wallet, che supporta il token MEMEX e molte altre criptovalute.

Best Wallet è una piattaforma semplice da usare, che consente di gestire facilmente le criptovalute senza bisogno di intermediari. È possibile scaricare l’applicazione dai seguenti store:

Android: su Google Play Store, cercare “Best Wallet” e selezionare “Installa”.

su Google Play Store, cercare “Best Wallet” e selezionare “Installa”. iOS: sull'App Store, cercare “Best Wallet” e selezionare “Ottieni”.

Creazione di un account su Best Wallet

Una volta scaricata e installata l'app, sarà necessario creare un account su Best Wallet. Durante la registrazione, si dovrà fornire un indirizzo e-mail e una password sicura.

Successivamente, si riceverà una e-mail di verifica contenente un link per attivare l’account. In alternativa è possibile utilizzare un account Google o Apple per velocizzare la registrazione.

Acquisto di criptovalute (ETH o USDT)

Per acquistare MEMEX, è necessario possedere Ethereum (ETH) o Tether (USDT) nel proprio wallet, poiché sono i metodi di pagamento accettati nella presale. Per ottenere queste criptovalute, ci sono due opzioni principali:

Acquisto tramite un Exchange: la registrazione su un exchange di criptovalute permette di comprare asset digitali tramite diversi metodi di pagamento. Dopo aver acquistato le criptovalute, sarà necessario trasferirle su Best Wallet utilizzando il suo indirizzo o collegandolo all’exchange.

la registrazione su un exchange di criptovalute permette di comprare asset digitali tramite diversi metodi di pagamento. Dopo aver acquistato le criptovalute, sarà necessario trasferirle su Best Wallet utilizzando il suo indirizzo o collegandolo all’exchange. Acquisto diretto tramite Best Wallet: un'alternativa più rapida consiste nell'acquistare direttamente ETH o USDT tramite l'exchange integrato in Best Wallet.

L’acquisto di MEMEX in presale si può effettuare anche con carta di credito o BNB. Tuttavia, quest’ultimo metodo di pagamento non permette di accedere allo staking.

Collegamento di Best Wallet al sito ufficiale di Meme Index

Una volta acquistate le criptovalute necessarie, il passo successivo consiste nel collegare il Best Wallet al sito di Meme Index per completare l'acquisto di MEMEX.

Da desktop: accedere al sito ufficiale di Meme Index utilizzando un browser sicuro (ad esempio, Chrome o Firefox). Cliccare sul pulsante "Connect Wallet" e successivamente, scansionare il QR Code usando l'app Best Wallet.

accedere al sito ufficiale di Meme Index utilizzando un browser sicuro (ad esempio, Chrome o Firefox). Cliccare sul pulsante "Connect Wallet" e successivamente, scansionare il QR Code usando l'app Best Wallet. Da Mobile: Con l’app Best Wallet, si potrà accedere direttamente al sito di Meme Index dal browser integrato nell'app.

Effettuare l'acquisto di MEMEX

A questo punto con il wallet collegato al sito della presale, si dovranno seguire i seguenti passaggi:

Selezionare la quantità di MEMEX da acquistare: Il sito fornirà il valore totale dell’acquisto in dollari, rendendo facile il calcolo dell’importo da acquistare.

Il sito fornirà il valore totale dell’acquisto in dollari, rendendo facile il calcolo dell’importo da acquistare. Scegliere il metodo di pagamento: selezionare Ethereum (ETH), USDT, BNB o carta di credito/debito.

selezionare Ethereum (ETH), USDT, BNB o carta di credito/debito. Confermare la transazione: Dopo aver completato il pagamento, i token MEMEX verranno inviati direttamente al proprio wallet Best Wallet. La transazione potrebbe richiedere alcuni minuti, a seconda della velocità di conferma della blockchain.

