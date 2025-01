Il giardino del municipio di Pinerolo finisce al centro di un progetto internazionale

La riqualificazione del giardino del municipio di Pinerolo diventa un caso di studio internazionale. Il Comune ha preso parte al progetto europeo ‘Re-public Spaces - Revitalisation of public spaces in historic cities’, che coinvolge le città di Lodz (Polonia), Velenje (Slovenia) e Osijek (Croazia) e 5 enti di ricerca: Lublin University of Technology, capofila, e Polish National Committee Icomos (Polonia), Energy Institute Hrvoje Požar (Croazia); University of Ljubljana, Faculty of Architecture (Slovenia) e Links Foundation di Torino.

L’iniziativa, finanziata dal programma Interreg Central Europe, ha come scopo la riqualificazione dei cortili storici, con un approccio innovativo che tenga conto del cambiamento climatico.

“A causa del cambiamento climatico è veramente complicato oggi riuscire a strutturare delle pianificazioni lineari. Prendere parte a questo progetto significa imparare a capire quali siano le azioni migliori, per poi attuare la scelta più efficace” premette Giulia Proietti, assessora all’Ambiente di Pinerolo, che spiega come ogni città coinvolta dovrà dedicarsi a un caso studio differente. Alla fine del progetto, insieme agli altri paesi, si condivideranno i risultati raggiunti e, confrontandoli l’uno con l’altro, si cercherà di capire quale sia la soluzione più efficace per contrastare l’isola di calore.

“Pinerolo si occuperà di ombreggiamenti e depavimentazione del giardino del municipio che ad oggi è tutto asfaltato e in cui d’estate, non essendoci neanche un albero, fa molto caldo – entra nel merito –. Il budget non è altissimo, abbiamo 149.000 euro a disposizione che non basteranno per tutta la pavimentazione in autobloccanti. Stiamo pensando a delle altre alternative, come l’aggiunta di piante in vaso e la riduzione dell’area pavimentata”. L’iniziativa ha anche un risvolto di welfare, perché vuole migliorare la vita dei dipendenti che lavorano in Comune. Il progetto dovrà essere pronto per l’ultima parte del 2025.

La forza di questo progetto è anche il confronto costante tra partner e la possibilità di conoscere nel concreto altre realtà, traendo ispirazione: “A giugno ci siamo trovati tutti in Polonia. A Lodz ci hanno mostrato i lavori di riqualificazione dell’ex area industriale manifatturiera. Hanno fatto una ristrutturazione formidabile”.