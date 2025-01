Alla Palazzina di Stupinigi tutti in calzini per il Gran ballo di inizio anno

Spaiati, rotti, colorati, buffi: per partecipare al Gran ballo in calzini alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino, domenica 5 gennaio, basta indossare i calzini più strani e divertenti per occupare il Salone d’Onore della residenza reale a passo di giochi danzati. L’esperienza di danza che mira a sprigionare la creatività del corpo, è dedicata agli adulti e ai bambini dai 5 anni di età.

L’attività è a cura dei Servizi Educativi della Palazzina di Caccia di Stupinigi, in collaborazione con Artemista, conduce Elena Maria Olivero, danza/arteterapeuta e operatrice culturale.

È richiesta puntualità, vestiti comodi e calzini antiscivolo.



Per info: www.ordinemauriziano.it