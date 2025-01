Abusivi accendono un falò nel giardino, intervengono i pompieri: “Sicurezza a rischio”

Non si fermano le polemiche in via Sempione per l’occupazione, da parte di un gruppetto di nomadi, dei giardini Peppino Impastato.

Nelle scorse ore, allertati dai residenti del quartiere Barriera di Milano, sono intervenuti anche i pompieri che hanno fatto capolino all’angolo con via Monterosa a causa di un piccolo incendio a fogliame, legna, plastica e rifiuti.

Ennesimo caso

Dopo l’ultimo intervento delle forze dell’ordine, la coppia aveva levato le tende dal giardino spostandosi, in realtà, nella vicina piazza Bottesini. Salvo poi ritornare nel giro di pochi giorni. Copione che da tempo è sempre lo stesso, con buona pace dei commercianti e degli stessi residenti.

“Queste persone continuano ad accendere falò per scaldarsi - attacca il capogruppo di Fdi in Circoscrizione 6, Verangela Marino, intervenuta sul posto - creando continui problemi di sicurezza e ordine pubblico, mettendo a repentaglio chiunque transiti nel tratto da loro occupato”.

Tavolo sulla sicurezza

Tempestivamente sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia che hanno provveduto a spegnere immediatamente il fuoco acceso all’interno dell’area dove spesso circolano anche anziani e famiglie con bambini al seguito.

La situazione è già stata portata al tavolo della sicurezza dal presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto, nella speranza si possa arrivare davvero a una soluzione del problema.