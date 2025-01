Volley, Reale Mutua Fenera Chieri a Firenze per la prima dell'anno

Dopo aver chiuso il 2024 con la sconfitta in Coppa contro Milano e la vittoria in campionato contro Cuneo, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna in campo nel 2025 per la terza giornata di campionato, nella sfida esterna contro Firenze.

Dopo la vittoria al tie break dell’andata, le ragazze di coach Bregoli vogliono bissare il successo con le toscane e sfatare la tradizione che non ha mai visto le chieresi vittoriose nel capoluogo toscano: nelle partite giocate tra Firenze e Scandacci lepiemontesi hanno trovato al massimo un punto al tie-break in tre occasioni.

“Apriamo il nuovo anno con sensazioni positive sulle nostre prestazioni – fa il punto Anna Gray – La partita di Coppa Italia contro Milano credo sia stata una parentesi, sapevamo che sarebbe stata dura passare ai quarti e, nonostante il risultato, credo che la nostra prestazione non sia stata completamente negativa. Adesso è importante mettere attenzione sugli altri obiettivi che ci aspettano. Domenica giocheremo contro Firenze, è una partita che dobbiamo affrontare col giusto atteggiamento come abbiamo fatto contro Cuneo o Pinerolo. Credo che abbiamo trovato una continuità di gioco che possa permetterci di posizionarci bene in questa fase di ritorno del campionato”.

Tre le ex della sfida: nella Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ci sono Sara Alberti, a Firenze per per quattro stagioni 2017 e il 2021, e Gaia Guiducci, protagonista con la maglia de Il Bisonte nella stagione 22/23; percorso inverso, invece, per Stella Nervini, a Chieri nella stessa stagione, e con l’attivo una vittoria nella Challenge Cup.

“Affrontiamo un’avversaria forte, che ha degli attaccanti di ottimo livello, e sappiamo che sarà una partita molto difficile: Chieri è una squadra ben allenata da Bregoli, lavorano molto bene in campo e lo abbiamo già riscontrato all’andata, ma d’altronde da qualche anno subito dopo le big ci sono loro. Stiamo studiando alcune soluzioni tattiche da sviluppare per crearci qualche situazione favorevole, ma sicuramente dovremo essere aggressive e consapevoli che ci saranno dei momenti difficili: le ragazze sono in forma, si stanno allenando bene e speriamo che domenica riescano a dare il loro meglio davanti al nostro pubblico” le parole di Simone Bendandi, coach delle toscane.

Fischio d’inizio alle h.17, diretta streaming su Volleyball World TV.