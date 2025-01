FdI in visita dal Questore di Torino: "Con noi sempre tutela". Ma Azione replica: "Un fuor d'opera"

“Come Governo abbiamo fatto molto e faremo ancora tanto per garantire la sicurezza dei cittadini, ma nulla potrà mai sostituire il coraggio, la dedizione e la professionalità che le Forze dell’Ordine, quali servitori dello Stato, assicurano ogni giorno a difesa dell’ordine pubblico, della democrazia e della libertà. Per questo abbiamo voluto incontrare il Questore di Torino, Paolo Sirna, ed esprimere solidarietà, vicinanza e riconoscenza nei confronti di chi indossa e onora la divisa. Anche oggi siamo dalla parte giusta della storia”. Ad affermarlo Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia, presente nella delegazione di parlamentari di Fratelli d’Italia in visita al Questore.



“E’ un modo – continua la Ambrogio – per prendere le distanze da una deriva sociale e politica pericolosa, che, solo negli ultimi giorni, ha visto le Forze dell’Ordine oggetto di insulti e odiose strumentalizzazioni per i fatti di Milano e Rimini nell’indifferenza di certa sinistra. Nei primi due anni di Governo abbiamo fornito risposte concrete, dal rinnovo del ccnl alle maggiori tutele nei confronti degli agenti, passando per le extra-assunzioni e il giro di vite in tema di occupazioni abusive, un colpo importante contro l’avanzata del degrado nelle aree urbane. Siamo pronti a proseguire, nel solco di una convinzione radicata: le Forze dell’Ordine sono un baluardo imprescindibile per la sicurezza dei cittadini. Con noi troveranno sempre tutela e sostegno”.



L'incontro ha provocato la reazione della deputata Daniela Ruffino, commissario di Azione in Piemonte, che ha definito un errore la politicizzazione dell'ordine pubblico.

"Una delegazione di Fratelli d’Italia che si reca in visita dal Questore di Torino per esprimere solidarietà alle forze dell’ordine e, nello stesso tempo, esaltare l’azione del governo è francamente un fuor d’opera - commenta Ruffino - Politicizzare l’ordine pubblico e strumentalizzare il lavoro e i sacrifici delle forze dell’ordine è un brutto segnale che si manda alla città di Torino e al Paese. La vicinanza alle forze dell’ordine si dà con atti concreti, non con gesti poco istituzionali. Si pensi piuttosto ad aumentare gli organici, ad adeguare gli stipendi e a migliorare la formazione di chi vigila sulla sicurezza dei cittadini. Fare propaganda politica negli ambienti della Questura è l’ultima cosa che serve a Torino e alla politica."