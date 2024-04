La "tempesta" dei rider non si è placata: dopo il concerto, ora tocca alla proiezione presso il Blah Blah

"Riders on the storm" non si ferma. L'iniziativa, che lo scorso mese di ottobre ha visto un concerto organizzato al Bunker per raccogliere fondi a favore della Cassa di Mutua Solidarietà e Resistenza Rider Torino, ora si trasferisce al Blah Blah di via Po.



Appuntamento per il 10 aprile, a partire dalle 18, ingresso libero con donazione alla raccolta fondi. Sarà l'occasione per riaccendere i riflettori sulla condizione di chi lavora facendo consegne a domicilio. In cabina di regia, proprio la Cassa di Mutua Solidarietà e Resistenza Rider Torino dedicata a Mimmo Rinaldi, ferroviere e storico sindacalista, responsabile della Camera del lavoro di Orbassano e già segretario regionale della Filt Cgil, scomparso prematuramente nel 2018.