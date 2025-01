Una calza piena di carbone a Lo Russo: "Questa è la delusione dei residenti di Barriera per la fermata tagliata della Metro 2"

Nel mattina dell'Epifania, lunedì 6 gennaio, il Vicepresidente Vicario del Consiglio Comunale ed esponente di Forza Italia Domenico Garcea si è recato a Palazzo Civico con una calza di carbone, destinata al sindaco Lo Russo. "La Befana non ha avuto scelta - ironizza l'esponente azzurro - consegnando al primo cittadino tutta la delusione e il rammarico dei residenti di Barriera di Milano per il taglio delle fermate della nuova Metro 2".

Nella calza, oltre al carbone anche le 200 firme (non necessarie per una petizione al Sindaco) di cittadini "amareggiati e delusi dalle scelte di chi, a parole, promette rilancio e nuova prospettiva per la periferia nord della Città, e poi opera scelte politiche di palese senso opposto. Il colpo di spugna sulla fermata Corelli è, purtroppo, un pericoloso segnale di disinteresse nei confronti del quartiere di Barriera di Milano".