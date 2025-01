Lo stile Pininfarina per l'auto "solare" del futuro: la nuova Aptera ha preso forma nella Galleria del vento di Grugliasco

C'è lo stile torinese di Pininfarina sul nuovo veicolo in grado di muoversi a energia solare. Alla prossima edizione del Ces 2025, negli Stati Uniti, sarà infatti presentato il nuovo veicolo di Aptera Motors. Il sipario si solleverà dall'altra parte dell'oceano: infatti lo stand di Aptera sarà allestito presso CP-517 nella Central Plaza del Las Vegas Convention Center. Ma le sue radici affondano alle porte di Torino, a Grugliasco in particolare.

Pochissima ricarica

Il rivoluzionario veicolo solare elettrico di Aptera, che non richiede ricarica per gran parte dell’utilizzo quotidiano, rappresenta il prossimo passo nella mobilità a basso consumo energetico. La partnership di Aptera con Pininfarina, leader nel design e nell’aerodinamica, ha fornito preziose intuizioni per ottenere le prestazioni aerodinamiche rivoluzionarie del veicolo. Utilizzando la Galleria del Vento di Pininfarina a Grugliasco, Aptera ha perfezionato il suo design per raggiungere uno dei coefficienti di resistenza più bassi tra i veicoli passeggeri di produzione, stabilendo un nuovo standard di efficienza energetica nell’industria automobilistica.