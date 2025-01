Universiadi di Torino 2025 e Fondazione Matilde Lorenzi assieme per sostenere la sicurezza degli atleti

In occasione dell’inaugurazione dei Villaggi Atleti di Torino e Bardonecchia, tenutasi mercoledì 8 gennaio, il Presidente del Comitato Organizzatore dei Torino 2025 FISU World University Games ha annunciato di aver firmato un protocollo di intesa con la Fondazione Matilde Lorenzi, che diventa Charity Partner dei Giochi Mondiali Universitari Invernali di Torino 2025.

La mission è la diffusione dei valori fondanti la Fondazione Matilde Lorenzi da parte dei Giochi Mondiali Universitari Invernali di Torino 2025. Tale collaborazione prevede che per ogni biglietto a pagamento acquistato per assistere ai Giochi e alle Cerimonie delle Universiadi, verrà donato 1€ alla Fondazione, in modo da dare un sostegno concreto le attività educative e formative, gli incontri e seminari che la Fondazione promuove per diffondere i principi di sicurezza sulle piste, che sono gli stessi principi alla base rappresentati dai Giochi Mondiali Universitari, e di cui entrambe si fanno promotori.

“Essere scelti come Charity Partner dei Torino 2025 FISU World University Games è un riconoscimento importante per la mission della Fondazione Matilde Lorenzi – ha detto Alfonso Lorenzi, papà di Matilde - Crediamo profondamente nella necessità di promuovere la cultura della sicurezza nello sport, affinché nessun atleta, professionista o amatoriale, debba mai affrontare rischi evitabili. La partnership con il Comitato Organizzatore ci permetterà di ampliare la portata delle nostre attività educative e formative, creando consapevolezza e offrendo strumenti concreti per prevenire incidenti. Sono grato a tutto il team di Torino 2025 per aver condiviso la nostra visione e per il loro impegno a rendere lo sport un luogo più sicuro per tutti i giovani.”

“E’ per noi la scelta più naturale – ha dichiarato il Presidente del Comitato Organizzatore dei Torino 2025 FISU Games Alessandro Ciro Sciretti – perché il senso profondo delle Universiadi è tutelare il diritto ai giovani di praticare sport con sicurezza e serenità, di poter studiare e fare sport e vivere a pieno la propria vita senza correre rischi evitabili. Questa edizione 2025 dei FISU Games investe moltissimo anche sulla ricerca della prevenzione dei rischi nello sport, tant’è che abbiamo organizzato un convegno internazionale, il WORLD CONFERENCE (che si terrà 14 gennaio al Centro Congressi del Lingotto), che si colloca in un più ampio programma chiamato SPRINT, acronimo di SPORT – RISCK – INNOVATION – TECHNOLOGIES. La mission di SPRINT è appunto quella di dare un contributo concreto all’innovazione in campo sportivo, mettendo insieme le più grandi menti del mondo che si confronteranno sui temi più attuali quali, tra gli altri, la massiccia diffusione di sempre più evoluti dispositivi medicali indossabili dagli sportivi per prevenire incidenti e preservare la salute durante la loro attività.

In questo senso, incontrare Alfonso Lorenzi e trovare totale sintonia di intenti - ovviamente da parte sua acuita dalla terribile vicenda vissuta in prima persona – ci ha fatto sentire come doveroso supportare concretamente un progetto che ci tocca così da vicino quale la Fondazione per Matilde.