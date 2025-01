La Reale Mutua Fenera Chieri '76 vince in rimonta a Lisbona

Un’altra notte europea di successo per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che a Lisbona si impone 3-1 sul Benfica. Dopo aver concesso il primo set (25-20), le chieresi risolvono la pratica portoghese senza troppe difficoltà, vincendo il secondo set con un netto 14-25 e controllando gli ultimi due set (rispettivamente 20-25 e 19-25).

Ancora una partita sugli scudi per Anne Buijs miglior realizzatrice dell’incontro grazie ad una preatazione da 19 punti; in doppia cifra anche Gicquel a quota 15 come Omoruyi. La gara di ritorno vedrà l’esordio stagionale europeo delle ragazze di coach Bregoli al Pala Gianni Asti di Torino, mercoledì 22 gennaio alle h.20.00. Chi fra Chieri e Benfica passerà il turno affronterà in semifinale le greche dell’Olympiacos o le turche del Galatasaray (con le turche che si sono già imposte 3-0 nella gara di andata).

In attesa del ritorno europeo, le biancoblù sono attesa da tre sfide importanti in chiave campionato: il doppio turno casalingo (domenica 12 e 19 gennaio) contro Perugia e Talmassons e l'impegno esterno infrasettimanale (mercoledì 15 gennaio) contro Busto Arsizio.