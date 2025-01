La Croce Bianca di Volpiano organizza un nuovo corso di formazione per aspiranti volontari soccorritori

Per illustrare i dettagli del percorso formativo, sono previsti due incontri di presentazione presso la Sala Corsi di Via Torino 47 a Volpiano:

Il corso fornirà una preparazione completa per affrontare in modo competente le emergenze sanitarie, formare volontari capaci di operare in situazioni critiche e lavorare in sinergia con gli altri professionisti del soccorso. Le abilità e gli incarichi principali del soccorritore 118 comprendono: