C'era una volta il Cafè Chantant: Villar Perosa rievoca le atmosfere di inizio '900 con musica dal vivo e cinema muto

La rassegna, partita il 7 dicembre, prosegue nel 2025 con il primo appuntamento sabato 11 gennaio nella sala Mostra Agnelli, adiacente al Cinema delle Valli. Un luogo dove per l’occasione si potrà respirare tutta l’atmosfera di inizio ‘900 tra cinema muto d’epoca e musica dal vivo.

Il pubblico può assistere alle proiezioni di storici film muti d’epoca digitalizzati e restaurati, ma anche ascoltare musiche originali di accompagnamento a cura di 14 giovani compositori e musicisti emergenti nell’ambito del progetto “Cinema MU-TO 2024” del Liceo Cavour e del Conservatorio di Torino.

I Café chantant parigini o dei tabarin torinesi della fin de siècle erano locali pubblici dove era possibile assistere a spettacoli teatrali, musicali, di arte varia e, dopo il 1895, alle prime proiezioni delle immagini in movimento portate dai lionesi fratelli Lumiere. Per rendere ancora giù vivida l’immagine delle atmosfere dei Cafè Chantant, la Pro Loco di Villar Perosa allestirà un servizio di caffetteria ad hoc.

Gran parte dei brani in programma saranno eseguiti con il pianoforte che l’Associazione Piemonte Movie, grazie al prestito della famiglia Adorno, concede in comodato gratuito al Comune di Villar Perosa e ai suoi abitanti. Uno strumento musicale che diventa quindi una proprietà comune utilizzabile, in orari concordati, da tutti i villaresi che ne facciano richiesta in municipio.

Le musiche che si potranno ascoltare l’11 gennaio saranno quelle de Il duello di Robinet (S. A. Ambrosio, 1910), Più forte che Sherlock Holmes (G. Pastrone, 1913), Musiche di Lorenzo Lionello (sassofono), La madre e la morte (S. A. Ambrosio, 1911), Musiche di Simone Saitta (pianoforte), Un viaggio in una stella (G. Velle, 1906), Musiche di Nancy Orobor (percussioni).

Il progetto è a cura di Alessandro Gaido, direttore del Cinema delle Valli. La direzione artistica è di Maria Adorno, storica del cinema muto.

Tutti gli eventi in programma fino al 12 aprile alle ore 16 prevedono ouvertures musicali, introduzione a film e musiche a cura di esperti del cinema muto, e letture a tema.

Per info: www.cinemadellevalli.it; info.cinema.valli@piemontemovie.com