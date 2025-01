Ogr Talks: Valentina Mastroianni, Emanuela Griglié e Guigo Romeo i primi ospiti della nuova stagione

La rassegna OGR Talks inaugura il nuovo anno con due appuntamenti: si inizia il 22 gennaio con la presentazione del libro E voleremo sopra la paura di Valentina Mastroianni in dialogo con Enrica Baricco, fondatrice di Casa Oz e Magazzini Oz. L’evento sarà disponibile in LIS - Lingua dei Segni Italiana; a seguire, il 24 gennaio, il duo Emanuela Grigliè e Guido Romeo, in dialogo con Francesco Rigatelli, presenteranno il libro Maschiocrazia.



Due incontri che equivalgono a due punti di vista sul mondo contemporaneo. Da un lato, il racconto intenso di un dolore personale che incontra la forza dell’evoluzione delle emozioni, la resilienza. Dall’altro un dialogo sul tema della parità di genere, una riflessione lucida e provocatoria sulle dinamiche di potere nella società contemporanea attraverso dati, interviste e ricerche.



22 gennaio 2025, alle 18.30 | Valentina Mastroianni in dialogo con Enrica Baricco

Il palinsesto di OGR Talks 2025 si apre con Valentina Mastroianni che sarà alle OGR Torino per raccontare il nuovo capitolo della storia di Cesare. Il 22 gennaio, alle 18.30, presenterà il libro E voleremo sopra la paura in dialogo con Enrica Baricco, fondatrice di Casa Oz e Magazzini Oz. All'evento sarà presente un interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana).



Con una narrazione che sfuma i confini tra passato e presente, Valentina Mastroianni intreccia la malattia di Cece con le cicatrici del proprio passato, rompendo il silenzio. Per lei è arrivato il momento di far luce sul dolore, affrontarlo con coraggio e raccontarlo, riconoscere le crepe e spezzare una volta per tutte il cerchio di quegli abusi che per anni hanno occupato un posto troppo grande nella sua vita.



25 gennaio 2025, alle 18.30 | Emanuela Griglié e Guigo Romeo, in dialogo con Francesco Rigatelli

Si prosegue con la presentazione del libro Maschiocrazia.

L’avanzata della parità di genere non è propaganda. Le resistenze sono molte e non scontate. In un contesto articolato, dati, interviste (a Roberta Metsola, Kaja Kallas, Vera Gheno e molte altre), ricerche scientifiche e cronaca recente, possono offrire una finestra importante sul tema. Maschiocrazia è la fotografia lucida e provocatoria di una mutazione epocale che la società contemporanea sta affrontando, e che svela un quadro complesso non limitato alla discriminazione di genere.