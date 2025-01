Sindacato, il torinese Diego Truffa eletto nella segreteria nazionale di Cisl Funzione Pubblica

Truffa, alla guida della Cisl Funzione Pubblica di Torino - Canavese dal 14 novembre 2018, è nato a Cuorgnè, ma è residente a Lusigliè. Classe 1974, dipendente comunale dal 1997, dopo i primi passi da delegato e componente rsu, nel 2013 inizia a seguire come operatore il comparto degli Enti Locali e nel 2017 entra a far parte della segreteria provinciale della Cisl Funzione Pubblica torinese. In questi sei anni passati al timone della federazione, la Cisl Fp torinese è cresciuta in termini di iscritti, raggiungendo, a fine 2024, i 7.531 tesserati nei comparti Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Enti locali, Sanità pubblica e privata e Terzo settore.