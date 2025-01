Addio a Giorgio Borra, presidente onorario di Adaci Piemonte

Giorgio Borra , presidente onorario della sezione Piemonte dell’Adaci , si è spento mercoledì 8 gennaio. Figura di grande rilievo nel mondo del procurement e della supply chain, Borra era conosciuto a Torino per la sua profonda cultura e per i molteplici interessi.

La sua carriera prese il via molto presto: iniziò come contabile presso la Yomo a soli 16 anni, mentre studiava per ottenere il diploma in ragioneria. Dopo un intenso percorso di crescita, approdò negli anni ’70 nella funzione acquisti, di cui fu un precursore nelle logiche di collaborazione con i fornitori. Concluse la sua carriera professionale al vertice, come Vice Presidente Acquisti mondiale nel gruppo Denso. In precedenza, aveva ricoperto incarichi di rilievo alla Magneti Marelli e alla Teksid.