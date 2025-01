La bibianese Branca è tornata sullo schermo televisivo, questa volta su Rai2

Ha varcato l’ingresso della Rai in via Teulada a Roma sotto lo sguardo elettrizzante di Raffaella Carrà, raffigurata nel murales che sulla facciata dell’edificio ricorda l’esordio della cantante proprio in quegli studi. La bibianese Valentina Branca, ieri, venerdì 10 gennaio, è stata una delle protagoniste di Videobox, una trasmissione che dà voce ai talenti italiani, che va in onda su Rai2. Il casting della trasmissione l’ha scelta dopo aver assistito alle sue interpretazioni durante il quiz televisivo Don’t forget the lyrics di Nove.

“Entrare negli studi di via Teulada, passando davanti al murales di Raffaella Carrà, è stata un’emozione fortissima condivisa con mia mamma che mi ha accompagnata nei due giorni trascorsi a Roma” racconta Branca. Con sua madre – Anna Santoro – così come con il padre Gerry Branca, Valentina ha sempre condiviso la passione per la musica: “Il primo pezzo che ho interpretato a Videobox l’ho fatto proprio pensando a mio padre che è mancato da poco. Si tratta di ‘Io ci sarò’ che fa parte del mio album ‘Ancora fragili’. Mi ha permesso di sentirlo più vicino”. Il secondo brano invece è stato ‘La donna cannone’ di Francesco De Gregori: “Mia mamma non era d’accordo con questa scelta, perché è una canzone che ho interpretato poche volte. Però quel testo per me è toccante, ci sono delle frasi come ‘In faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà...’ che mi permettono di liberare alcune rabbie che sento dentro”.

Voce solista dell’orchestra Braida che nel 2024 ha compiuto cinquant’anni, Branca è abituata a salire sui palchi la sera, spesso dopo una giornata passata al lavoro nella tabaccheria di Luserna San Giovanni dove è commessa, l’orario mattutino di Videox ha dunque rappresentato per lei una sfida: “L’appuntamento in studio era alle 8, ma al mattino l’estensione vocale solitamente è ridotta: il problema non si presenta tanto con le note basse ma quelle più alte possono essere difficili da raggiungere. Questa era una delle mie preoccupazioni” racconta.

Iniziata col dubbio che si trattasse di uno scherzo: “Quando mi ha chiamata al telefono un ragazzo del casting Rai per invitarmi in trasmissione, ho pensato che fosse un mio amico che si stesse prendendo gioco di me’, la sua partecipazione a Videobox è stata notata anche in Thailandia: “Subito dopo mi ha contattata il coautore del mio brano ‘Io ci sarò’ che si è trasferito in quel Paese. Era felice di averlo sentito in tv”.