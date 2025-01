Le migliori criptovalute di gennaio: 3 token per il mercato bullish

L'anno inizia già in modo redditizio per il mercato delle criptovalute. Mentre il prezzo di Bitcoin si avvicina nuovamente alla soglia dei $100.000, anche molte altcoin stanno riprendendo slancio.

Si sta inoltre notando che gli investitori istituzionali stanno tornando a puntare in grande nel mercato delle criptovalute, come dimostra il fatto che solo ieri sono stati investiti oltre $900 milioni.

Anche MicroStrategy ha annunciato che intende raccogliere altri $2 miliardi per acquistare ulteriori Bitcoin. Le previsioni per quest'anno sono estremamente ottimistiche.

Molti esperti prevedono un prezzo del Bitcoin che potrebbe arrivare fino a $500.000 entro la fine dell'anno. Di fronte a ciò, molti investitori si chiedono quali altcoin potrebbero superare le performance del Bitcoin, e a gennaio ci sono 3 monete su cui si prevede una possibile esplosione dei prezzi.

Le meme coin come principali motori di rendimento?

Chi vuole ottenere rendimenti più elevati rispetto a Bitcoin deve essere pronto a correre rischi maggiori, come accade sempre nei mercati finanziari. Bitcoin è ormai valutato quasi $2 trilioni, il che rende sempre più difficile far salire ulteriormente il prezzo, poiché sono necessari capitali sempre più elevati. Per questo motivo, sempre più investitori si concentrano su altcoin più piccole e, in particolare le meme coin sono molto richieste, poiché spesso è possibile registrare aumenti di prezzo anche di migliaia di punti percentuali in breve tempo.

Le meme coin partono spesso con una capitalizzazione di mercato molto bassa e possono quindi moltiplicare il loro valore con relativamente poco capitale, motivo per cui si vedono spesso impennate del valore in pochissimo tempo.

Tuttavia, ogni giorno vengono lanciate migliaia di meme coin e solo alcune di esse portano guadagni elevati. Naturalmente, non si sa mai in anticipo quali saranno, ma al momento Flockerz e Wall Street Pepe mostrano segni che fanno pensare a una possibile esplosione dei prezzi.

Flockerz ($FLOCK)

Un progetto che gli investitori dovrebbero tenere d'occhio è Flockerz ($FLOCK). Questa meme coin segue un approccio unico e adotta un concetto di Vote 2 Earn, che permette agli investitori di partecipare attivamente alle decisioni sul futuro del progetto. Per ogni partecipazione alle votazioni su questioni importanti riguardanti il futuro di Flockerz, gli investitori ricevono token aggiuntivi come ricompensa, rafforzando l'interazione della comunità e distinguendo la meme coin dalla concorrenza.

Specialmente nel settore, gli investitori sono spesso soggetti all’umore dello sviluppatore, il che può portare a perdite totali se decide di vendere i suoi token e abbandonare il progetto. Una situazione del genere non può accadere con Flockerz.

Flockerz è attualmente ancora in fase di presale, ma quest’ultima terminerà tra pochi giorni. Per gli investitori che desiderano entrare presto, questa è l'ultima occasione prima che $FLOCK venga quotato sugli exchange. Oltre al suo approccio decentralizzato, il progetto si distingue anche per un rendimento di staking eccezionalmente alto, attualmente pari al 315%.

È importante notare che, a differenza di molti altri progetti che offrono alte ricompense di staking, $FLOCK non è inflazionistico. Le ricompense sono state riservate fin dall'inizio dal totale dell'offerta, il che mantiene il numero massimo di token limitato, simile a Bitcoin. Questo rende Flockerz particolarmente attraente per gli investitori a lungo termine.

Vai alla prevendita di Flockerz

Wall Street Pepe ($WEPE)

Tra le meme coin, anche Wall Street Pepe ($WEPE) sta attirando molta attenzione. Ispirato dal successo di token come $PEPE o Pepe Unchained ($PEPU), $WEPE si è rapidamente fatto un nome. In particolare, l'Initial Coin Offering (ICO) in corso ha attirato molti investitori, tanto che in breve tempo sono stati battuti tutti i record. Già ora, gli investitori hanno investito oltre $45 milioni nella meme coin, una somma che distingue chiaramente il progetto da altri.

Solo una minima parte di questi progetti riesce a raggiungere i $40 milioni, e in così poco tempo nella presale, probabilmente non è mai successo prima.

Attualmente, i token sono ancora in fase di presale, offrendo agli investitori l'opportunità di entrare precocemente prima che venga quotato sugli exchange. Un punto di forza del progetto è la funzione di staking, che permette agli investitori di mettere in staking i propri token già durante l'ICO, guadagnando rendimenti. Attualmente, il rendimento di staking è del 32%, e oltre 25 miliardi di token $WEPE sono già bloccati nel pool di staking. Ciò limita l'offerta al momento della quotazione sugli exchange, aumentando significativamente la probabilità di una esplosione del prezzo.

Un altro vantaggio di Wall Street Pepe è che il prezzo del token aumenterà più volte durante l'ICO. In questo modo, i primi investitori potranno già realizzare guadagni cartacei prima che la meme coin venga negoziata sugli exchange. Gli analisti sono ottimisti sul fatto che Wall Street Pepe abbia il potenziale per diventare il prossimo progetto da miliardi di dollari, il che potrebbe significare rendimenti superiori al 1.000% per i primi acquirenti.

Vai alla prevendita di Wall Street Pepe

Best Wallet Token ($BEST)

Investire in meme coin non è per tutti. Questi progetti offrono un enorme potenziale di guadagno, ma sono anche molto più volatili rispetto ad altre criptovalute e possono quindi portare a perdite rapide. Per gli investitori alla ricerca di utility token, potrebbe valere la pena dare un'occhiata a Best Wallet ($BEST). Best Wallet è già uno dei wallet di criptovalute più richiesti sul mercato, e ora arriva con $BEST, un token che offrirà numerosi vantaggi agli utenti.

I possessori del token $BEST in futuro potranno pagare commissioni più basse con Best Wallet e ricevere ricompense di staking più alte su progetti selezionati. Inoltre, gli investitori saranno informati in anticipo su nuovi progetti promettenti. Anche $BEST è un token attualmente disponibile in presale, con aumenti di prezzo previsti, il che permetterà ai primi acquirenti di ottenere un guadagno preliminare.

I token $BEST possono anche essere messi in staking, permettendo così di accumulare una rendita in forma di token aggiuntivi già prima del lancio.

Naturalmente, non si può mai sapere quale cripto avrà successo dopo il lancio, ma il fatto che $BEST, $WEPE e $FLOCK abbiano già raccolto milioni nell'ICO dimostra che c'è un grande interesse da parte degli investitori. In generale, entrare presto è spesso fondamentale per ottenere i massimi rendimenti e chi non vuole correre il rischio delle meme coin puri troverà in $BEST un'alternativa interessante, poiché si tratta di un progetto già consolidato.

Vai alla prevendita di Best token